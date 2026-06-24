La secretaria de Energía, Luz Elena González, presentó la estrategia del Gobierno de México para convertir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una empresa del Estado más sustentable y fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional mediante la expansión de las energías renovables.

“El objetivo principal que tenemos es el fortalecimiento de la soberanía nacional y es precisamente con la transición energética hacia la generación de fuentes renovables (...) CFE lidera la transición con proyectos renovables y firmes que sustentan la transición energética” Luz Elena González, secretaria de Energía

Como parte del Plan México, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum proyecta incorporar 32 mil 475 megawatts (MW) de nueva capacidad eléctrica, con el objetivo de que las energías limpias representen el 38% de la generación nacional y aumentar en 15 puntos porcentuales la participación renovable durante el actual sexenio.

La estrategia contempla el desarrollo de distintas fuentes de energía limpia para impulsar la transición energética del país, como se informó durante la conferencia mañanera del pueblo de este 24 de junio de 2026.

Estas son las energías renovables que incorporará la CFE dentro del Plan México

Durante la presentación de la Estrategia Nacional de Energías Renovables, Luz Elena González detalló que el Gobierno de México busca alcanzar una generación de 410 millones de megawatts-hora (MWh) para 2030.

Para ello, se contempla la incorporación de 22 mil 376 MW de nueva capacidad asociada a diversas tecnologías energéticas:

Fotovoltaica: 12 mil 304 MW

Ciclo combinado: 9 mil 979 MW

Eólica: 6 mil 860 MW

Cogeneración eficiente: mil 697 MW

Geotermia: 694 MW

Hidroeléctrica: 536 MW

Termosolar: 150 MW

Combustión interna: 120 MW

Bioenergía: 70 MW

Hidrógeno: 65 MW

CFE aportará 79% de la nueva capacidad para la transición energética

La titular de Energía también adelantó que la CFE pondrá en operación cinco nuevas plantas de ciclo combinado para respaldar la transición energética y garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico.

De los más de 32 mil MW que se incorporarán al sistema eléctrico nacional, el 79% será desarrollado por la propia CFE mediante distintos esquemas de financiamiento e inversión:

CFE con esquema mixto: 42.6% (13 mil 830 MW)

CFE con recursos propios: 36.6% (11 mil 896 MW)

Inversión privada: 20.8% (6 mil 750 MW)

La estrategia contempla una inversión total de 139 mil millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la soberanía energética, ampliar la generación eléctrica con fuentes limpias y acelerar la transición energética de México durante los próximos años.