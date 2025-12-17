Exalcaldesa de Amanalco condenada a 70 años de cárcel por homicidio

La Fiscalía del Estado de México informó que la exalcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, fue condenada a 70 años de cárcel por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado.

De acuerdo con las autoridades, María Elena Martínez Robles participó en el homicidio del entonces síndico del ayuntamiento, Miguel Ángel Lara Cruz, así como de un chofer que fue identificado con las iniciales G. J. R., ambos hechos ocurridos en enero de 2023 .

La resolución judicial deriva de las investigaciones realizadas en el marco de la Operación Enjambre, que documentaron la relación de la exalcaldesa con integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana.

De acuerdo con las indagatorias, el 25 de enero de 2023 las víctimas fueron enviadas a una zona de alto riesgo, con presencia de grupos delictivos en la región, por instrucciones directas de su superior jerárquica. Ambos se encontraban en el ejercicio de sus funciones públicas y no regresaron con vida de dicha encomienda.

La Fiscalía del Estado de México acreditó que Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de La Familia Michoacana privar de la vida al síndico municipal, con el objetivo de mantener el control de las decisiones al interior de la administración local. Como parte de las pruebas, se estableció que la entonces presidenta municipal sostuvo una llamada telefónica con un integrante del grupo criminal, a quien solicitó cometer el homicidio para “quitarlo del camino y poder trabajar bien”.

Para facilitar el crimen, la exalcaldesa envió al síndico a una supuesta reunión en el municipio de Zacazonapan. Un día después, los cuerpos de ambas víctimas fueron localizados al interior de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec-Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla.

Las investigaciones también revelaron que Martínez Robles participó en diversas reuniones con la célula criminal para coordinar su relación con la administración municipal. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa por reparación del daño de 207 mil 234 pesos por cada víctima, y le fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos.