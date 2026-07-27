El crecimiento exponencial de la demanda de espacios industriales en México —que se proyecta alcanzar los 4 millones de metros cuadrados este año según la AMPIP— ha puesto al límite la capacidad operativa del norte del país, donde Saltillo concentra el 13 por ciento de la absorción nacional. Ante un mercado logístico estimado en 162.200 millones de dólares para 2030, la saturación física de los centros de distribución y de las infraestructuras fronterizas exige una evolución inmediata que trascienda la mera analítica de datos.

Frente a esta coyuntura, el empresario lagunense Salomón Issa Tafich señaló que la solución ante los cuellos de botella generados por la histórica derrama de 35 mil millones de dólares del nearshoring no radica en ampliar cuadrillas humanas ni en monitores informáticos, sino en desplegar agentes autónomos de Inteligencia Artificial (IA) con capacidad de autogestión y de toma de decisiones en tiempo real.

Estamos ante un cambio de paradigma determinante: los agentes autónomos ya no predicen variables ni emiten alertas pasivas para que un humano actúe; operan por sí mismos, reasignan transportes y ejecutan transferencias de inventarios de manera inmediata ante contingencias climáticas o aduaneras. Salomón Issa Tafich, empresario

Propone acelerar la automatización de procesos en Coahuila

A nivel técnico, la brecha de capitalización es evidente: datos de la banca central revelan que solo el 12,9 por ciento de las empresas con más de 100 trabajadores en el país reportan beneficios directos del nearshoring. Para revertir este rezago en Coahuila, resulta prioritario adoptar arquitecturas de IA aplicada que orquesten los ecosistemas de proveedores y automaticen la documentación aduanal sin fricciones burocráticas.

Al respecto, Salomón Issa Tafich enfatizó que la competitividad del Estado frente a competidores asiáticos se definirá por la velocidad de integración de estas suites autónomas: “La ventana de oportunidad de la relocalización industrial es finita; las organizaciones que continúen operando con procesos manuales o sistemas de gestión tradicionales simplemente no podrán escalar al ritmo de la demanda global.”

Finalmente, el empresario concluyó que el entorno corporativo regional debe acelerar con urgencia la migración tecnológica para sostener el dinamismo económico de la frontera.