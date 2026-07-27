La inteligencia artificial y el análisis de datos están redefiniendo el futuro de la publicidad exterior, aseguró Hugo César Camou Campoy, CFO de Grupo ISA, durante su participación en la octava edición de Open Finance 2050, donde destacó que estas tecnologías también abren nuevas oportunidades para sectores como el financiero.

Durante el panel que compartió con Erika Quezada, CEO y cofundadora de Finvero, el directivo explicó que Grupo ISA ha evolucionado hacia un modelo de publicidad inteligente, capaz de aprovechar herramientas programáticas para conectar a las marcas con las audiencias adecuadas en el momento y lugar precisos.

Camou señaló que el uso de datos ya no solo permite medir el alcance de las campañas, sino también conocer el perfil de las personas que las observan y generar recomendaciones estratégicas para que los anunciantes maximicen sus resultados.

Grupo ISA apuesta por una publicidad basada en resultados

El CFO destacó que la publicidad exterior debe dejar atrás un modelo centrado únicamente en el número de impactos y evolucionar hacia uno enfocado en resultados tangibles, donde las campañas contribuyan a generar clientes potenciales, incrementar las ventas y fortalecer la relación entre las marcas y los consumidores.

Asimismo, explicó que la integración de medios tradicionales con plataformas digitales permite ampliar el alcance de las campañas más allá de espacios como el Metro o los aeropuertos, reforzando la interacción con las audiencias mediante redes sociales y otros canales digitales.

La inteligencia artificial abre oportunidades para la inclusión financiera

Durante su participación en Open Finance 2050, Camou también destacó el potencial de la colaboración entre la industria publicitaria y el ecosistema financiero, al señalar que la inteligencia artificial y el análisis de datos pueden contribuir al desarrollo de nuevos modelos de evaluación crediticia.

El directivo recordó que Grupo ISA mantiene presencia en los sistemas de Metro de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de los principales aeropuertos del país, centrales de autobuses, publicidad urbana en las principales vialidades de la capital y una estrategia de expansión hacia una red nacional de espectaculares.

Finalmente, subrayó que el desarrollo de estas soluciones tecnológicas debe ir acompañado del cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales y de las mejores prácticas internacionales, con el objetivo de construir modelos de publicidad inteligentes, sostenibles y preparados para los desafíos regulatorios del futuro.