En medio de la retirada de la marca de mezclilla, tras casi 30 años en operación en el estado de Coahuila, más de uno se pregunta: ¿Qué pasará con los trabajadores de la maquila Kontoor Brands?

De acuerdo con José Luis Chapa Reséndez, subsecretario de Empleo y Productividad en el Trabajo de Coahuila, el gobierno estatal está en busca de reacomodar a los miles de empleados que se quedarán sin trabajo.

La salida de Kontoor Brands representa un golpe significativo a la producción de dicho estado, en especial para los trabajadores de las cuatro maquilas de Coahuila, ubicadas en las ciudades de:

Torreón

Matamoros

San Pedro

Kontoor Brands (Especial)

¿Qué pasará con los trabajadores de la maquila Kontoor Brands? Gobierno supervisará reacomodo y liquidación

Por ahora, el gobierno estatal ha informado que supervisará el proceso de liquidación de trabajadores de las cuatro plantas de la empresa Kontoor Brands, que maneja la marca Wrangler.

Para asegurar la transparencia del proceso de liquidación, estarán presentes las siguientes empresas:

Centro de Conciliación

Procuraduría del Trabajo

Servicio Nacional de Empleo

Asimismo, se han anunciado acciones para reubicar a los trabajadores en nuevos puestos de trabajo.

El proceso constituirá en que los empleados serán visitados por bolsas de trabajo en cada una de las plantas de Kontoor Brands.

En caso de mostrar interés en alguna de las vacantes ofertadas, el trabajador podrá contar con el respaldo del gobierno de Coahuila para postularse.

Gobierno estatal confía en que industria textil de Coahuila absorba al personal de Kontoor Brands: “Hay mano de obra muy capacitada”

El gobierno estatal ha hecho un llamado a los casi 2 mil 500 trabajadores de Kontoor Brands a tener confianza en que podrán reacomodarse en nuevas industrias textiles, pues son “personal muy capacitado”.

Así lo sostuvo José Chapa, titular del Servicio Nacional de Empleo en Coahuila, quien dijo estar seguro de que “varias empresas ya están viendo la manera de captarlos, y si no, estaremos ahí nosotros para ser ese vínculo ”.

“La idea es que en cada evento donde se esté dando el despido estemos ahí con las vacantes que tenemos, por si hay alguna persona que quiere acceder a las que haya disponibles, ahí mismo pueda tener acceso a esa vacante. Vamos a estar en cada una de las plantas en San Pedro, Matamoros y Torreón” José Chapa