La emblemática compañía de marcas de mezclilla Kontoor Brands alista la salida de su producción en México, actualmente en Coahuila, para mudarse a Bangladesh.

El 13 de agosto, Kontoor Brands, a través de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, anunció el cierre de sus maquilas en la entidad, distribuidas en municipios como Torreón, San Pedro, La Rosita y Coyote.

La decisión de Kontoor Brands, con sede en Greensboro, Carolina del Norte, Estados Unidos, se tomó tras una evaluación de su cadena de suministro global y de su capacidad productiva, por lo que prevén despidos escalonados hasta octubre de 2025.

¿Qué marcas tiene Kontoor Brands en México?

En México, Kontoor Brands comercializa principalmente las reconocidas marcas de mezclilla:

Wrangler

Lee

Helly Hansen

Ambas marcas se especializan en ropa de mezclilla resistente, originalmente diseñada para trabajadores del campo.

Con el paso del tiempo, Wrangler y Lee han evolucionando hacia el diseño de moda casual, pero conservando la alta durabilidad.

La diferencia entre las dos marcas está en que Wrangler aún mantiene un estilo más “vaquero”, del “Lejano Oeste” y rudo.

Mientras que Lee ha evolucionado a diseños más versátiles y urbanos, adaptados a las tendencias de moda.

Kontoor Brands (Especial)

Kontoor Brands: ¿Por qué traslada su producción fuera de Coahuila?

La razón principal, según Kontoor Brands, es el resultado de una evaluación exhaustiva de su cadena de suministro global y capacidad productiva.

A su vez, la empresa optó por reubicar parte de la producción en México a Bangladesh, aunque informó que garantizará los derechos de los trabajadores mexicanos.

Estos cierres se coordinarán mediante convenios con el gobierno estatal de Coahuila y la Secretaría del Trabajo para asegurar un finiquito adecuado para los empleados.

Cabe aclarar que el traslado de la producción de Kontoor Brands fuera de México afectará a la manufactura de productos, mas no su comercialización en el país, por lo que sus productos seguirán importándose y vendiéndose en México.