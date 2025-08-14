Kontoor Brands dio a conocer formalmente su decisión de cerrar todas sus maquilas ubicadas en el estado de Coahuila.

De acuerdo con la empresa Kontoor Brands, quien es dueña de marcas de ropa como Wrangler, Lee y Helly Hansen, esto se debe a que mudará su producción a Bangladesh.

Según adelantó Kontoor Brands, se busca garantizar los derechos de los trabajadores, por lo que de manera conjunta con la Secretaría del Trabajo, así como con el gobierno de Coahuila, se firmarán los convenios para finalizar su relación laboral.

Kontoor Brands cierra maquilas en Coahuila y se muda a Bangladesh

A través del gobierno de Coahuila, en acuerdo con la Secretaria de Trabajo, la empresa Kontoor Brands anunció que cerrará todas sus maquilas localizadas en este estado.

De manera puntual se trata de sus cuatro maquilas en Coahuila ubicadas en las ciudades de:

Torreón

La Rosita

San Pedro

Coyote

Kontoor Brands manifestó que llegó a la decisión de trasladar toda su producción a Bangladesh tras realizar una profunda evaluación a su cadena de suministro global, así como analizar seriamente su capacidad.

Según puntualizó Kontoor Brands, el objetivo es que a finales de octubre de 2025 deba estar cerrando sus puertas definitivamente y diciendo adiós al estado de Coahuila.

Cabe recordar que en 2018 su marca Wrangler cerró las maquilas que también tenía en esta entidad, señalando que su decisión se debía a los movimientos en el mercado.

Así Kontoor Brands pondrá fin a la producción de miles de productos fabricados en México, mudando así su elaboración a Bangladesh.

Pantalones de mezclilla de Wrangler. (Wrangler)

Despidos de Kontoor Brands serán de manera escalonada ante el cierre de sus maquilas en Coahuila

Kontoor Brands precisó que el despido de empleados en Coahuila serán de manera escalonada.

Según presentó un plan al gobierno del estado y a la Secretaría de Trabajo, para señalar que cada 15 días recortará su plantilla laboral.

Así espera llegar a finales de octubre donde se planea haya finalizado el finiquito de todos los trabajadores.

En total se estima serán cerca de 3 mil trabajadores los que se verán afectados con esta decisión, por lo que Kontoor Brands se comprometió a garantizar sus derechos laborales.

Por ello, precisó, habrá representantes del gobierno estatal de Coahuila, así como de la Secretaría de Trabajo, en la firma de los convenios para terminar la relación laboral de cada trabajador de la maquila.