El alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodriguez, salió a presumir su antidoping negativo, luego de estar en el ojo del huracán por molestarse al preguntarle si lo haría a él mismo como lo hace a los bomberos.

No obstante, Jacobo Rodríguez siguió a la defensiva contra la reportera Lucy Martínez al señalar que no va a permitir que se dañe su prestigio y el de su gobierno.

El funcionario publicó un video para mostrar los resultados negativos de la prueba realizada en el Laboratorio Zamarrón, de Piedras Negras, para cinco sustancias:

Opiáceos Anfetaminas Cocaína Metanfetaminas Cannabis

“No vamos a permitir que se dañe el prestigio de un servidor y del mejor gobierno de México, Piedras Negras, Coahuila, la frontera más segura del país, la segunda ciudad mas segura de Mexico y el gobierno más eficiente del país, según datos del INEGI” Jacobo Rodríguez. Alcalde de Piedras Negras

De acuerdo con Grok, la Inteligencia Artificial de X, existen modos para ocultar drogas como sustancias diuréticas, por ejemplo, furosemide; expansiones de plasma como albúmina; y agentes enmascarados como probenecida.

Jacobo Rodríguez se mantiene a la defensiva tras antidoping; siguen críticas por aplicarlo a bomberos

No obstante, la polémica inició tras ordenar antidoping a bomberos, pero al plantearlo para su persona, lo tomó de manera negativa.

De hecho, asumió que el antidoping solo se hace cuando hay alguna conducta sospechosa en las personas.

En redes sociales comentaron “¿tú viste algo raro en las personas o elementos a los que se les aplico en examen? Tu cuestionaste a la reportera Lucy Martínez con esa pregunta”.

A la vez reaccionó de manera negativa porquen siguió insistiendo que Lucy Martínez es una “opositora”.

En redes sociales señalaron que lo que deberían aplicar es el antidoping a los tres poderes y de acuerdo con sus declaraciones él esta de acuerdo con ello.

Jacobo Rodriguez: siguen críticas en su contra como “tu reacción habla más que el antidoping”

Algunas de las críticas en contra del alcalde Jacobo Rodríguez fue por recurrir al discurso de Morena de señalar a periodistas como opositores.

Otras críticas insistieron que su molestia habló más de él que la prueba antidoping .

Además, muchos defendieron la postura de la reportera de hacer preguntas de interestatal ciudadano, a pesar de salir regañada por no ir constantemente a sus conferencias.

Ya confirmamos que no te drogas, ya nada más te falta acudir a terapia, a ver si se te quita lo tarado”, insistieron varios sobre la importancia de mantener sus impulsos.