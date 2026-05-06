Rogelio Reyes, conocido en la lucha libre como Cuatrero, fue declarado culpable del intento de feminicidio contra su ex pareja, la luchadora chilena Stephanie Vaquer.

El caso de intento de feminicidio, que se resolvió tras tres años en la justicia mexicana, incluyó pruebas de lesiones visibles en el cuello de la víctima.

Además, el luchador fue hallado culpable de violencia intrafamiliar.

Tras haber estado en libertad condicional, Reyes fue reingresado a prisión el 5 de mayo de 2026 y el próximo 12 de mayo se conocerá la pena que enfrentará.

Comprueban intento de feminicidio de Cuatrero contra su ex

El 2 de marzo de 2023, la luchadora chilena Stephanie Vquer denunció la agresión que su entonces pareja Rogelio Reyes la golpeó e intento quitarle la vida estrangulándola.

La mujer presentaba lesiones visibles en el cuello las cuales fueron una de las principales pruebas por las que terminó sentenciado el Cuatrero por feminicidio en grado de tentativa.

Durante el proceso Cuatrero tuvo libertad condicional y le prohibieron acercarse a la víctima así como no ejercer sus actividades profesionales.

¿Cuantos años de cárcel enfrentará el Cuatrero?

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, el próximo martes 12 de mayo se va a conocer la pena de cárcel que deberá pagar Rogelio Reyes, el Cuatrero.

El Cuatrero se encontraba en libertad condicional por lo que este 5 de mayo fue reingresado a la cárcel donde se estima le esperan como mínimo un par de décadas.