El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó los resultados de seguridad reportados en la entidad y señaló que el Modelo de Seguridad Coahuila se ha fortalecido mediante la coordinación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno estatal, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 reportó que Coahuila alcanzó un 71.5 por ciento de percepción de seguridad entre la ciudadanía.

La administración estatal señala que este indicador pasó de 43.3 por ciento en 2021 a 71.5 por ciento en 2026.

Manolo Jiménez reporta crecimiento en percepción de seguridad en Coahuila. (cortesía )

Modelo de Seguridad Coahuila reporta avances en percepción ciudadana

El gobernador de Coahuila destacó que el resultado de la ENVIPE 2026 coloca a la entidad por encima de Yucatán, Aguascalientes, Querétaro y Baja California Sur en el indicador referido.

Asimismo, atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre la sociedad civil, iniciativa privada, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina Armada, fiscalías, Policía Estatal, policías municipales, los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado; la media nacional reportada en la encuesta es de 24.7 por ciento.

En Coahuila no estamos exentos de que ocurra algún hecho, pero cuando pasa, tenemos la capacidad de actuar de manera determinante y contundente. Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Piedras Negras, Saltillo y Torreón destacan en percepción de seguridad

El Gobierno de Coahuila también destacó resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), de acuerdo con los cuales las tres ciudades de la entidad incluidas en esta medición se encuentran entre las cinco con mejor percepción de seguridad a nivel nacional. Piedras Negras ocupa el segundo lugar nacional y es señalada como la frontera con mejor percepción de seguridad del país.

Saltillo pasó del cuarto al tercer lugar respecto a la medición anterior y mantiene, de acuerdo con el Gobierno estatal, la posición de capital con mejor percepción de seguridad. En tanto, Torreón se ubicó en el quinto lugar nacional entre las ciudades consideradas en la medición.

Manolo Jiménez reporta crecimiento en percepción de seguridad en Coahuila. (cortesía )

Coahuila destina recursos a infraestructura y equipamiento de seguridad

El Modelo de Seguridad Coahuila se basa, de acuerdo con la administración estatal, en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez informó que durante la actual administración se han construido o se encuentran en proceso 18 cuarteles destinados a la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada.

También se contempla un Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana, así como cinco arcos de seguridad carretera ubicados en zonas estratégicas de la entidad.

La administración estatal señaló que ha destinado más de ocho mil millones de pesos a acciones de seguridad, mientras que para 2026 ejerce un presupuesto superior a cuatro mil millones de pesos en este rubro.

Entre las acciones mencionadas también se encuentra el fortalecimiento del sistema estatal de videointeligencia, además de inversiones en patrullas, uniformes, capacitación, armamento y equipamiento.

De acuerdo con el Gobierno de Coahuila, más de 12 mil elementos de corporaciones federales, estatales y municipales trabajan diariamente en tareas de seguridad en la entidad. También destaca la red ciudadana de grupos de WhatsApp como una herramienta de comunicación entre autoridades y población.