Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, dio a conocer los elementos que han funcionado en la estrategia para reducir la percepción de inseguridad en la entidad.

El mandatariu estatal de Coahuila resaltó en entrevista con Azucena Uresti en Grúpo Fórmula la continuidad en la estrategia de seguridad, así como la participación activa de sociedad civil, ciudadanía y empresarios.

“Son tres sexenios en los que se ha venido consolidando una política pública de seguridad… una sociedad civil organizada, un empresariado, una ciudadanía activa y como gobierno fungimos como punto de encuentro para mover toda esta fuerza” Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026 en la que Coahuila se posicionó en primer lugar nacional de menor percepción de inseguridad.

Manolo Jiménez resalta coordinación a nivel estatal y federal

Manolo Jiménez dijo que se siente contento con los resultados dados a conocer por el Inegi y que otro de los elementos importantes es la actual coordinación entre instituciones locales y federales.

El hoy gobernador recordó que cuando fue presidente municipal de Saltillo, organizó la red de seguridad ciudadana en Saltillo que ahora tiene 140 mil personas.

La percepción de seguridad ha mejorado y ha pasado de estar el rededor del 50 por ciento al inicio de su mandato a 60 por ciento en 2026, por lo que dijo que es importante no flexibilizar el trabajo ante buenos resultados.

Manolo Jiménez enlista acciones para la mejora de la seguridad en Coahuila

Manolo Jiménez enlisto una serie de acciones para la mejora de la percepción de seguridad:

Construcción de 18 cuarteles para Guardia Nacional, Marina, Policía estatal

Mejora de sueldo a policías

Mejora de prestaciones

Apoyos vitalicios a familias

7 arcos se seguridad en las fronteras de Coahuila con otros estados

Acuerdos con Texas para fortalecer la frontera

El mandatario estatal en Coahuila insistió que debe haber “voluntad política de entrarle con todo… una cosa son las entregas… el fondo es lo importante, que no haya ningún funcionario… aliado con la delincuencia”.