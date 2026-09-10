El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez anunció que su estado ocupa el primer lugar nacional en percepción de seguridad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026.

El gobernador de Coahuila destacó que, se alcanzó por primera vez en la historia esta posición al registrar 71.5 por ciento de percepción de seguridad entre la población, frente al 63.8 por ciento de Yucatán, que se ubicó en segundo lugar.

En Coahuila, la seguridad la trabajamos entre todas y todos, por eso hoy nos sentimos muy orgullosos de decir que Coahuila es el estado más seguro de México. Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

De acuerdo con los datos presentados, la entidad también se encuentra muy por encima de la media nacional señalada en el informe, de 24.7 por ciento

Manolo Jiménez destaca a Coahuila como el estado más seguro de México. (cortesía)

Coahuila mejora su percepción de seguridad

Durante un año, Coahuila pasó del segundo al primer lugar nacional en percepción de seguridad. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, atribuye este avance al fortalecimiento del denominado Modelo Coahuila, basado en cuatro factores: prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

La estrategia contempla además coordinación entre las fuerzas armadas, ciudadanía, sociedad civil organizada, iniciativa privada, los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado.

La ENVIPE 2026 también señala a Coahuila como el primer lugar nacional en percepción de seguridad de las mujeres, indicador que presentó una mejora respecto a 2025. Desde 2021, la percepción de seguridad en el estado habría aumentado de 43.3 por ciento a 71.5 por ciento en 2026, lo que representa que alrededor de siete de cada 10 coahuilenses se sienten seguros en la entidad.

Manolo Jiménez destaca a Coahuila como el estado más seguro de México. (cortesía)

Gobierno de Coahuila invierte en infraestructura de seguridad

De acuerdo con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, se han destinado más de 8 mil millones de pesos de recursos estatales a infraestructura y equipamiento para la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Marina Armada y la Guardia Nacional.

Los recursos también se han utilizado para la construcción de arcos de seguridad carreteros, adquisición de patrullas, equipamiento y capacitación.

La estrategia contempla además el fortalecimiento del Sistema de Videointeligencia estatal, con infraestructura destinada a mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante situaciones de riesgo.

En Coahuila no estamos exentos de que ocurra algún hecho, pero cuando pasa, tenemos la capacidad de actuar de manera determinante y contundente. Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila

Otro componente de la estrategia son los reportes ciudadanos mediante grupos de WhatsApp, mecanismo que, de acuerdo con la administración estatal, busca fortalecer la comunicación y confianza entre autoridades y población.

Los tres órdenes de gobierno también mantienen coordinación a través de la Mesa Estatal de Seguridad, desde donde se desarrollan operativos de prevención y reacción.

Con estos resultados, el Gobierno de Coahuila plantea mantener el fortalecimiento de su estrategia de seguridad para que las familias puedan desarrollar sus actividades y transitar por las carreteras de la entidad con mayores condiciones de confianza.