En un nuevo caso de confrontación entre políticos y la prensa, el alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, explotó contra una periodista que le preguntó sobre una prueba antidoping.

Un video de la conferencia mañanera de Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, Coahuila, se hizo viral por la reacción y la respuesta violenta del funcionario ante el cuestionamiento sobre el antidoping.

Y es que a raíz de la respuesta, Rodríguez es señalado por ejercer violencia política de género contra la periodista, identificada como ‘Lucy’.

Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, Coahuila, explota contra periodista por pregunta sobre antidoping

Luego de aplicar pruebas antidoping a bomberos municipales y mostrarse a favor de extender la medida a otros funcionarios de su gobierno, una periodista cuestionó si Jacobo Rodríguez también estaría dispuesto a someterse a un examen de este tipo, lo que generó la violenta respuesta del alcalde de Piedras Negras, Coahuila.

El edil, visiblemente molesto por la pregunta, respondió alzando la voz, argumentando que la reportera Lucy solo fue a la conferencia para insultarlo.

“Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esta manera. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que ando drogado? (...) Ya todos sabemos a qué viniste", señaló Jacobo Rodríguez.

Con el afán de no responder, el alcalde de Piedras Negras intentó desviar la pregunta hacia otros funcionarios: “¿Por qué no le preguntas a Lorenzo (Menera, gerente del SIMAS)? ¿Por qué no le preguntas a los regidores? (...) ¿Le has preguntado a Brígido Moreno, a Manolo Jiménez, a Memo Ruiz le has preguntado eso también? ¿Por qué a mí?“.

Además, llegó a pedir que se le retirara el micrófono a la reportera, refiriéndose a su asistencia a estas conferencias como una molestia: “¿En qué trabajas? Te la pasas con los regidores molestando… quitándoles el tiempo. Aburres ahí, no haces nada. ¿A eso te dedicas? ¿A ir a molestar a regidores?”

Pese a que la reportera reviró los comentarios del alcalde: “Usted contésteme como hombre, ¿por qué molestia, alcalde? ¿A quiénes molesto?“, Jacobo Rodríguez evitó responder los cuestionamientos en torno a sus dichos y pidió que le quitaran el micrófono a la periodista.

Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, Coahuila,

En un video publicado en Facebook tras la polémica generada, el alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, admitió que respondió de manera impulsiva a la pregunta de la reportera, a quien acusó de atacarlo en sus “páginas de redes sociales”.

Según el funcionario, entre la periodista y él hay una relación de fricción. Detalló que apenas lleva siete meses de alcalde, pero que desde campañas pasadas “ella siempre ha sido su adversaria”.

Jacobo Rodríguez se dijo dispuesto a someterse a la prueba antidoping junto con su gabinete, aunque reiteró que la pregunta “es parte del golpeteo político, del periodismo chayotero que existe en Coahuila”.

Al fiel estilo de la 4T, el edil coahuilense aseguró que sus adversarios están muy enojados, por los buenos resultados en Piedras Negras.



