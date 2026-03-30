La Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso de José “N”, Alicia “N” y Renato “N” por su probable participación en transporte de heroína.

Las detenciones se realizaron en Saltillo, Coahuila, tras operativos coordinados del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y elementos de la Policía Federal Ministerial.

Durante la acción, las autoridades aseguraron 11 kilos 402 gramos 700 miligramos de heroína ocultos en un tubo metálico en la parte trasera del vehículo.

FGR asegura más de 11 kilos de heroína y obtiene prisión preventiva en Coahuila

El Ministerio Público Federal presentó datos de prueba suficientes ante el juez para sustentar la probable responsabilidad de los detenidos en delitos contra la salud.

La Fiscalía Especializada de Control Regional en Coahuila de Zaragoza encabezó la integración de la carpeta y solicitó las medidas cautelares correspondientes al caso.

El juez de control determinó la vinculación a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa para las tres personas, como parte del procedimiento penal en su contra.

Además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más elementos probatorios.

Las autoridades destacaron que el aseguramiento de la droga forma parte de las acciones contra el tráfico de sustancias ilícitas en la región norte del país.

El operativo se realizó sin reporte de enfrentamientos, como resultado de labores de inteligencia y seguimiento realizadas por las corporaciones de seguridad federales.

Las personas imputadas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, conforme al marco legal vigente, según la dependencia.