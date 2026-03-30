La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 2.1 millones de litros de hidrocarburos en un inmueble de Tamaulipas.

Una denuncia anónima permitió localizar el predio en el que se resguardaban hidrocarburo de manera ilegal.

FGR asegura 2.1 millones de litros de hidrocarburos en Tamaulipas

La FGR obtuvo una orden de cateo para un inmueble relacionado con el almacenamiento de hidrocarburos en Tamaulipas, donde se localizaron dos millones 189 mil litros.

El operativo tuvo la participación de la Policía Federal Ministerial, peritos de criminalística de campo, fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal.

FGR incauta 2.1 millones de hidrocarburo en Tamaulipas (FGR)

Autoridades estatales abrieron una carpeta de investigación y durante el operativo encontraron:

hidrocarburo

49 frac tank

18 autotanques

6 tractocamiones

un autotanque artesanal

una motobomba

14 tanques metálicos

un montacargas

un tanque cilíndrico de plástico blanco

cubitanque

El inmueble donde localizaron el hidrocarburo ilegal quedó bajo resguardo de las autoridades por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo para deslindar responsabilidades.

La Fiscalía General de la República no reveló si hubo detenidos.

La #FGR obtuvo orden de cateo en un inmueble ubicado en Reynosa, Tamaulipas, donde se aseguraron alrededor de 2.1 millones de litros de hidrocarburo. La carpeta de investigación fue iniciada por la @FGR_Tamps, adscrita a la #FECOR, en atención a una denuncia anónima, lo que… pic.twitter.com/dRDkHTnZZW — FGR México (@FGRMexico) March 29, 2026

La FRG ha incautado más de 15 millones de hidrocarburo ilegal en los últimos meses

En 2025 la FGR incautó más de 15 millones de litros de hidrocarburo en Coahuila.

La sustracción ilegal de combustibles le ha costado a Pemex más de 75 mil 710 millones de pesos.

En septiembre de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo a directivos de empresas privadas y servicios públicos implicados en el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas en marzo de ese año.