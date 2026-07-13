El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que avanza el proyecto de la RedMetro, que ofrecerá transporte público gratuito entre Ciudad Valles y Tamazunchale, con el objetivo de fortalecer la conectividad y la movilidad en la Huasteca Potosina.

La nueva ruta recorrerá los municipios de Aquismón, Tancanhuitz, Huehuetlán, Coxcatlán, Axtla de Terrazas y Matlapa, lo que permitirá facilitar el traslado de estudiantes, trabajadores, familias y visitantes entre la Huasteca y la Huasteca Sur.

Además, como parte de la primera etapa del proyecto, ya comenzó la construcción de paradores, que estarán ubicados aproximadamente cada 10 kilómetros, así como de centros de carga con energía solar que abastecerán a las unidades eléctricas.

RedMetro operará con autobuses eléctricos para fortalecer la movilidad en la Huasteca

Ricardo Gallardo detalló que el sistema iniciará operaciones con entre 15 y 20 autobuses eléctricos de última generación, diseñados para brindar un servicio seguro, moderno, eficiente y sustentable a miles de habitantes de la región.

El proyecto busca ampliar el modelo de transporte público gratuito en San Luis Potosí, mejorar la conectividad entre los municipios de la Huasteca Potosina, reducir los tiempos de traslado y ofrecer una alternativa de movilidad con menor impacto ambiental.

San Luis Potosí ampliará RedMetro con ruta entre Ciudad Valles y Tamazunchale. (Cortesía)

El mandatario estatal señaló que la RedMetro representa un paso para la modernización del transporte público en la entidad, al fortalecer la integración regional y acercar mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades.

Asimismo, destacó que este sistema de movilidad sustentable contribuirá al crecimiento económico y social de la Huasteca durante los próximos años, al facilitar el acceso de la población a servicios, actividades productivas y centros educativos.