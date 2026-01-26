La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) anunció el hallazgo del Xenovenator espinosai, una nueva especie de dinosaurio emplumado descubierta en Coahuila.

Con tres metros de longitud y un cráneo abovedado que intriga a los paleontólogos, este troodóntido del Cretácico tardío aporta claves sobre la evolución y distribución de los dinosaurios más cercanos a las aves modernas.

La SEDEMA presentó en sus redes sociales y canales oficiales el descubrimiento del Xenovenator espinosai, llamado así en honor a Luis Espinosa, pionero de la paleontología mexicana.

El Xenovenator espinosai es una nueva especie de dinosaurio que fue hallado en Coahuila, México y de acuerdo a los expertos, se trata de un troodóntido emplumado de tres metros.

Descubren en Coahuila a un nuevo dinosaurio: el Xenovenator espinosai (@SEDEMA_CDMX / X )

Este nuevo dinosaurio, Xenovenator espinosai, vivió hace aproximádamente hace unos 74 millones de años y cazaba vertebrados pequeños de forma nocturna.

Lo que más sorprendió a los paleontólogos tras su descubrimiento en Coahuila, es que el Xenovenator espinosai tenía un cráneo muy grueso y abovedado en la parte superior, lo cual ha hecho que se desarrollen varias teorías de sus posibles usos como:

Posible comportamiento de cabezazos similar a lo que se ve en algunos mamíferos modernos o en pachycephalosaurios.

Podría usarlo en combates intraespecíficos como los machos compitiendo por hembras o territorio, o tal vez para derribar presas pequeñas.

Podría ser una adaptación para proteger el cerebro durante cacerías intensas o caídas.

Los detalles que la SEDEMAA reveló sobre el Xenovenator espinosai, son bastante interesantes pues uno de ellos es que se sabe que era carnívoro y probablemente se alimentaba de presas pequeñas como: lagartijas, mamíferos primitivos, crías de otros dinosaurios, insectos grandes, etc.

También los dientes encontrados son típicos de troodóntidos, es decir que son finos, serrados y con estrías muy marcadas que son ideales para cortar carne y desgarrar.

De igual manera, sus garras curvas y largas en manos y pies sugieren que era muy ágil para atrapar y sujetar presas.

El Xenovenator espinosa habría pertenecido al Cretácico tardío

SEDEMA dio a conocer el hallazgo del Xenovenator espinosai en Caoahuila, México el cual se basa en un endocráneo bien conservado de la Formación Cerro del Pueblo que fue publicado en 2026 por investigadores de la Universidad Humanista de las Américas y la University of Bath como parte de la serie “Respiro Verde”.

En el aviso de la SEDEMA, también se ha destacado la riqueza fósil de México en donde dicho hallazgo ha reescrito la distribución de troodóntidos en el Cretácico tardío, los cuales cabe recordar son una familia de terópodos pequeños, muy ágiles y con cerebros relativamente grandes para su tamaño.

Asimismo, los troodóntidos como el abhora recién descubierto Xenovenator espinosai en Coahuila, México, son considerados uno de los grupos de dinosaurios más cercanos a las aves modernas junto con los dromeosáuridos como Velociraptor.

Este descubirmiento en Coahuila, México se considera importante ya que es uno de los pocos troodóntidos bien preservados encontrados en México y amplía mucho lo que sabíamos sobre la distribución de este grupo en Norteamérica durante el Cretácico.