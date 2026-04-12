Durante décadas, la paleontología consideró al fósil de “pulpo” de Illinois como el más antiguo, pero eso acaba de cambiar además de acabar con un un Récord Guinness.

Pues un nuevo análisis ha comprobado la falsedad del fósil de “pulpo” conocido como Pohlsepia mazonensis, de supuestamente 300 millones de años.

Fósil de “pulpo” no es tal y por eso pierde el Récord Guinness

La reclasificación del fósil de “pulpo”, Pohlsepia mazonensis, fue liderada por Thomas Clements, zoólogo de la Universidad de Reading.

Quien señaló que la pieza es extremadamente difícil de interpretar debido a que es una “especie de masa blanca”, que puede ser un fósil de “pulpo” o no.

Falso fósil de pulpo (Especial)

Para resolver la incógnita sin dañar el ejemplar, el equipo utilizó un sincrotrón (un acelerador de electrones que genera luz de una intensidad superior a la del sol) para examinar la estructura interna de la roca

El análisis reveló que el Pohlsepia mazonensis posee 11 dientes por hilera, una configuración que resulta incompatible con los pulpos modernos.

Esto confirmó que el fósil es en realidad más cercano a los nautilos, coincidiendo de hecho con el Paleocadmus pohli, hallado en la misma región.

El falso fósil de “pulpo” ha causado conmoción más allá del Récord Guinness

Las repercusiones del falso fósil de “pulpo” han sido inmediatas. Como mencionamos, perdió el Récord Guinness, siendo actualizado el registro.

El editor de los Récord Guinness calificó al falso fósil de “pulpo” como un “descubrimiento fascinante”, señalando cómo el avance de la tecnología puede corregir interpretaciones.

A pesar de perder su récord, la pieza se mantiene bajo custodia en el Field Museum de Chicago , siendo un ejemplar de alto valor.

Según Thomas Clements, el museo posee ahora el nautilo de tejido blando más antiguo del mundo, un hito que para los especialistas es incluso más valioso desde el punto de vista biológico.

Lo que significa que más allá de perder una pieza importante, se ganó una cuya relevancia científica es mucho mayor.