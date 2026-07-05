Jacobo Rodriguez, alcalde de Piedras Negras, respondió a las críticas en su contra por haber asistido al Argentina vs Cabo Verde que se llevó a cabo el 3 de julio de 2026 en Estados Unidos.

En un video difundido en redes sociales, el alcalde de Morena afirmó que tanto su boleto como el viaje fueron pagados con recurso propio y comentó que, como es sabido, proviene de una familia empresarial.

“No vivo de la política. Mi familia tiene negocios en la industria automotriz, agricultura, construcción. Obviamente el dinero de mis asuntos personales proviene de recurso propio Jacobo Rodriguez, alcalde de Piedras Negras

A decir de Jacobo Rodriguez, los ataques en su contra serían resultado de una campaña en su contra financiada por la oposición: “quieren desacreditar los resultados de nuestro gobierno”, dijo.

Alcalde de Piedras Negras asegura que viajó a CDMX tras rumores sobre simulación para ir a Estados Unidos

En respuesta a los rumores que lo acusaban de haber simulado una gira en la Ciudad de México (CDMX) para viajar a Estados Unidos con motivo del Mundial 2026, el alcalde de Piedras Negras afirmó que esto es falso.

Al defenderse, mencionó que durante su visita en CDMX se lograron acuerdos con el IMSS y DIF para construir guarderías, un nuevo hospital, un asilo de ancianos y un centro para niños en orfandad.

También pedimos un equipo de neurodesarrollo, para niños con autismo, para Síndrome de Down, para niños con TDAH Jacobo Rodriguez, alcalde de Piedras Negras

Como parte de su mensaje, el alcalde de Piedras Negras resaltó que nunca ha usado el erario público para pagos personales. No obstante, el hecho llamó la atención porque previamente había dicho que no asistiría al Mundial 2026.

¿Quién es Jacobo Rodríguez? (Jacobo Rodríguez / Facebook)

Alcalde de Piedras Negras asegura que críticas en su contra son financiadas por el PRI

Jacobo Rodriguez aseguró que los ataques tras asistir al Argentina vs Cabo Verde se deben principalmente a que desde el PRI intentan desprestigiar su trabajo en Piedras Negras.

Se agarran de cosas personales para andar tirando, porque no tienen de otra Jacobo Rodriguez

El alcalde defendió su derecho a divertirse y señaló que su vida privada no le ha impedido llevar a cabo sus funciones como alcalde, lo que se ve demostrado en que “Piedras Negras es el número uno” en: