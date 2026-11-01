La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia de preservar las tradiciones mexicanas con motivo del Día de Muertos, una de las celebraciones más representativas de la cultura nacional.

Hoy honramos la memoria de nuestros ancestros, celebramos la herencia de los pueblos originarios y reconocemos la grandeza cultural que nos da identidad. Claudia Sheinbaum

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Claudia Sheinbaum rindió homenaje a los ancestros y resaltó el valor de las costumbres que mantienen viva la memoria de quienes ya fallecieron por el Día de Muertos en México.

Hoy honramos la memoria de nuestros ancestros, celebramos la herencia de los pueblos originarios y reconocemos la grandeza cultural que nos da identidad.



Cada ofrenda, cada flor de cempasúchil y cada veladora son expresiones de amor, memoria y respeto por quienes nos… pic.twitter.com/CoAsohUKq2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 1, 2026

Claudia Sheinbaum reconoce la herencia cultural de México

En su publicación, Claudia Sheinbaum subrayó que las ofrendas en el Día de Muertos, las flores de cempasúchil y las veladoras, son símbolos de amor, memoria y respeto hacia las generaciones que precedieron a los mexicanos.

El mensaje también destacó la relevancia de reconocer las raíces históricas y culturales del país, así como el papel de las tradiciones en la construcción de la identidad nacional al festejar una fecha como Día de Muertos.

Claudia Sheinbaum también señaló que preservar estas costumbres significa reconocer el origen de la sociedad mexicana y sentir orgullo por su historia y diversidad cultural.

Asimismo, destacó que las raíces del país permiten construir una visión del presente y del futuro sin perder de vista el legado de las generaciones anteriores.

El Día de Muertos se celebra cada año el 1 y 2 de noviembre en México. Durante estas fechas, las familias colocan ofrendas, visitan panteones y recuerdan a sus seres queridos mediante rituales y expresiones culturales transmitidas de generación en generación.