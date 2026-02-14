De forma unánime, el congreso del estado de Sinaloa aprobó el lanzamiento de una licencia de conducir permanente que será aplicable tanto para automovilistas como para motociclistas.

De acuerdo con lo informado por los legisladores, el objetivo del documento es beneficiar a más de un millón de personas de la entidad. Acá te contamos cuáles son los costos y requisitos.

Requisitos y costos de la licencia de conducir permanente en Sinaloa

Por medio de un comunicado, el Congreso de Sinaloa informó que a partir de este 2026 se realizará la expedición de una licencia de conducir permanente para automovilistas y motociclistas.

Licencia de conducir (Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro)

Al explicar que para ello se reformaron los artículos 361, párrafo segundo, así como el 367 de la constitución estatal, el congreso explicó que los requisitos para tramitar el documentos son estos:

Identificación oficial vigente como INE o pasaporte

CURP en formato actualizado

Comprobante de domicilio reciente en el estado de Sinaloa

Aprobar examen médico de aptitud para conducir

Examen teórico y práctico de manejo, en caso de que sea solicitante por primera vez

Licencia anterior si se trata de renovación hacia la modalidad permanente

Pago de derechos correspondiente

En lo que respecta a los costos de la licencia de conducir permanente en Sinaloa, se explicó que tendrá un precio de 18 UMAS para todos los casos, es decir que valdrá 2 mil 111.58 pesos.

¿Cuándo se podrá tramitar la licencia de conducir permanente en Sinaloa?

Por otro lado, el Congreso de Sinaloa explicó que la licencia de conducir permanente en el estado no estará disponible para su trámite a lo largo de todo el año.

Lo anterior debido a que dio a conocer que se habilitarán un par de periodos al año en los que se podrá llevar a cabo el trámite, sin embargo, hasta el momento no se ha informado qué fechas serán.

Las autoridades legislativas añadieron que se tiene previsto que más de medio millón de automovilistas y motociclistas realicen el trámite para obtener el nuevo documento.