Durante la Conferencia del Pueblo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que del 1 de octubre del 2024 al 26 de febrero del 2026 se ha logrado canjear mil 219 armas de fuego por dinero en efectivo en Sinaloa.

Rodríguez explicó que con la estrategia de Atención a las Causas que Generan la Violencia se llevaron servicios, trámites y programas a 20 municipios de Sinaloa, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el estado.

Programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” avanza en 20 municipios

La funcionaria señaló que, gracias al programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en el municipio de El Fuerte se logró el canje de 208 armas de fuego, como municiones y explosivos. Esta estrategia se realiza en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Iglesia Católica.

Asimismo, dio a conocer que con Jóvenes Transformando México llegará a Sinaloa con la construcción de un nuevo Bachillerato Tecnológico y la ampliación de otro Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, por parte de la Secretaría de Educación Pública. Además, se construirán 20 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, que contarán con educación, cultura y deporte.

De igual manera, se inaugurará la Universidad Rosario Castellanos para que en marzo se inicien las clases virtuales y en septiembre las presenciales.

Por otra parte, se edificarán dos Centros Comunitarios México Imparable y se pondrá en marcha el programa Jóvenes Unen al Barrio, en Sinaloa.

Mil 219 armas fueron entregadas de manera anónima y voluntaria en Sinaloa (cortesía)

Rosa Icela señaló que, como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, se realizará un concierto masivo y se realizará la presentación del Circuito Nacional de Orquestas Sinfónicas por la Paz.

Mientras que en Culiacán, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dio el silbatazo inicial del Mundialito escolar “Tu Escuela es tu Cancha” y de la Copa Conade.

Mesas de Paz alcanzan 840 acuerdos en beneficio de la población

Durante su mensaje, Rodríguez explicó que en Sinaloa se han realizado 228 Jornadas por la Paz, donde han participado más de 69 mil personas, destacando que en abril se llevará a cabo la instalación de los Consejos de Paz y Justicia en todo el estado.

Además, en los 20 municipios se brindaron servicios, trámites y programas a jóvenes, niñas, niños y mujeres, con apoyo de diferentes instancias como al sector rural.

Por otra parte, la secretaria de Gobernación detalló que, durante el mismo periodo de tiempo, se efectuaron 413 reuniones de la Mesa de Paz Estatal, encabezadas por Rubén Rocha Moya, 2 mil 456 de las Regionales y 1 Interestatal, donde se alcanzaron 840 acuerdos.

Finalmente, Rosa Icela dio a conocer que este año comenzarán las visitas casa por casa en Culiacán y Mazatlán, para llegar a colonias prioritarias, y se organizarán Ferias de Paz, donde participarán más de 50 dependencias.