Claudia Sheinbaum acudió al Panteón Francés de la Ciudad de México para dar el último adiós a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una de las figuras más influyentes de la izquierda mexicana y de la transición democrática del país.

“Triste pero al mismo tiempo es una enseñanza histórica” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Antes de ingresar al recinto, la presidenta de México destacó la trascendencia histórica de Cuauhtémoc Cárdenas, exgobernador de Michoacán y fundador del PRD, cuyo legado, afirmó, seguirá siendo una referencia para las futuras generaciones.

La visita de Claudia Sheinbaum al Panteón Francés formó parte de las muestras de reconocimiento y solidaridad hacia la familia de Cuauhtémoc Cárdenas, quien murió el 28 de octubre a los 92 años.

Claudia Sheinbaum reconoce la enseñanza histórica de Cuauhtémoc Cárdenas

Claudia Sheinbaum dio breves declaraciones antes de ingresar al Panteón Francés en las que resaltó la importancia histórica sobre Cuauhtémoc Cárdenas a quien otros políticos han denominado “el heredero del cardenismo”.

“Triste pero al mismo tiempo es una enseñanza histórica” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Funeral de Cuauhtémoc Cárdenas en Panteón Francés será privado; posteriormente podrían abrir accesos

Claudia Sheinbaum llegó al Panteón Francés poco después del medio día de este 29 de octubre, después de haber salido de Palacio Nacional.

Al ingreso de la presidenta de México, los accesos estaban cerrados para presenciar el acto de velación.

Se espera que mientras ingresen políticos y figuras de la izquierda los accesos estarán cerrados y permitidos solo para familiares de quienes acuden a otros velatorios.

Familiares de Cuauhtémoc Cárdenas aseguraron que recibirán a simpatizantes, por lo que podrían abrirse los accesos.