Al llegar al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas que se lleva a cabo en el Panteón Francés de la Ciudad de México (CDMX), la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una guardia de honor.

En la sala de velación donde se lleva a cabo el funeral, Claudia Sheinbaum se colocó alrededor del féretro para acompañar a los familiares del ingeniero que acudieron al acto.

A su arribo al Panteón Francés, la presidenta reconoció que la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas es motivo de tristeza, pues reconoció al ingeniero como una figura histórica para el país.

Claudia Sheinbaum llega al Panteón Francés al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Claudia Sheinbaum monta guardia de honor en funeral de Cuauhtémoc Cárdenas

La noche del miércoles 28 de octubre de 2026 se informó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, político de izquierda y fundador del PRD murió a los 92 años de edad.

Ante ello, este jueves 29 se lleva a cabo su funeral en el Partenón de Francés, al cual arribó la presidenta Claudia Sheinbaum para despedirlo y acompañar a sus familiares.

Durante la ceremonia luctuosa, Claudia Sheinbaum montó una guardia de honor junto a los familiares de Cuauhtémoc Cárdenas, quienes se colocarron alrededor del féretro.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la guardia de honor ante el féretro de Cuauhtémoc Cárdenas, histórico líder de la izquierda mexicana, acompañada por la familia del fallecido político. Más información en López-Dóriga Digital https://t.co/rSlCjtnTUo — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 29, 2026

Cabe destacar que al llegar al cementerio en la CDMX, la presidenta destacó que su presencia en el funeral se debe a que tenía la intención de “abrazar a la familia” del ingeniero.

De la misma forma, declaró que la pérdida de Cuauhtémoc Cárdenas causa tristeza, pero también representa una oportunidad para reconocer su legado como una “enseñanza histórica”.

Claudia Sheinbaum reconoció a Cuauhtémoc Cárdenas como fundamental

En su mañanera de este mismo jueves 29 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas tras su fallecimiento a los 92 años de edad.

Durante el acto, la presidenta subrayó el impacto de la labor del ingeniero en la transición democrática, pues afirmo que “Cuauhtémoc Cárdenas fue un líder histórico del México moderno”.

De la misma forma, Sheinbaum destacó la congruencia ideológica del excandidato presidencial, señalando que “él dio los primeros pasos para la actual transformación de la vida pública de México”.

Para concluir su mensaje, la presidenta envió un abrazo a los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, expresando: “¡hasta siempre, ingeniero”.