Bionano Research es una empresa méxico-española que nació con la convicción de transformar la vida de millones de personas mediante un enfoque científico y humano. Su trabajo integra nanotecnología, biología aplicada y ciencia de datos para desarrollar sistemas inteligentes de alta precisión.

Fundada en 2023 por los hermanos Víctor y Patricia Vázquez, la compañía crea tecnologías capaces de actuar a nivel celular y fortalecer los procesos naturales del organismo, consolidándose como una de las propuestas más innovadoras en biotecnología avanzada.

Historia y reconocimiento de Bionano Research

Para 2025, la empresa con sedes en México y España consolidó un modelo binacional de innovación. Obtuvo la certificación como startup por parte de ENISA (Empresa Nacional de Innovación de España) y fue nominada al Premio a la Innovación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que la posiciona como una de las compañías biotecnológicas emergentes más prometedoras del ecosistema iberoamericano.

La historia de Bionano Research se remonta a una necesidad personal. Durante años, Víctor Vázquez buscó un tratamiento eficaz contra el acné, pero las formulaciones tradicionales solo generaban efectos adversos. De esa experiencia surgió la idea de crear un fluido inteligente capaz de proteger, regenerar y equilibrar la piel sin dañarla.

Ese impulso derivó en el desarrollo de NB7EK, una plataforma tecnológica concebida junto con Enrique Navarro, presidente del Consejo de la empresa, y Bernardo Pérez, consejero de Operaciones y Expansión Internacional.

Esta tecnología combina nanotecnología, biología aplicada e inteligencia artificial para potenciar las capacidades naturales del cuerpo humano y expandir sus límites biológicos mediante materiales inteligentes y precisión molecular.

Bionano Research: Innovación entre Europa e Iberoamérica

En su centro de investigación en Madrid, integrado al clúster MAD-e Health, Bionano Research impulsa la colaboración científica entre Europa e Iberoamérica, promoviendo la transferencia de conocimiento, la generación de empleo especializado y la atracción de inversión internacional.

Queremos demostrar que la biotecnología puede ser también sinónimo de elegancia, innovación y propósito. Desde España y México estamos construyendo una empresa que une ciencia y diseño para elevar los estándares globales del bienestar humano. Víctor Vázquez

Ahora, en su etapa actual de expansión, Bionano Research busca posicionar la biotecnología mexicana en el escenario global con soluciones capaces de transformar la salud humana a través de tecnología segura, precisa y sustentada en evidencia científica.