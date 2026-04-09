El Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, reforzó la coordinación con el Gobierno federal para avanzar en el proyecto del tren de pasajeros Querétaro–San Luis Potosí, una obra estratégica que busca mejorar la conectividad e impulsar el desarrollo regional.

Como parte del seguimiento, se llevó a cabo una reunión virtual de trabajo con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, en la que se revisaron avances y se fortalecieron los mecanismos de colaboración para dar continuidad al proyecto.

Tren de pasajeros Querétaro–San Luis Potosí avanza con coordinación federal

El proyecto ferroviario forma parte de las acciones impulsadas por la administración estatal para fortalecer la movilidad y modernizar la infraestructura de transporte en la entidad.

Con esta iniciativa, se busca consolidar una conectividad más eficiente, acorde al crecimiento económico del estado, además de facilitar el traslado de personas entre regiones estratégicas.

La coordinación entre los gobiernos estatal y federal permitirá dar continuidad a esta obra, considerada un eje para impulsar el desarrollo sin límites en San Luis Potosí y mejorar la calidad de vida de la población.