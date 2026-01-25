La tormenta invernal trae acciones preventivas en el estado de Chihuahua, pues la educación busca suspender clases el 26 y 27 enero.

Reportes muestran que Ciudad Juárez y localidades de la sierra ya tienen la presencia de nieve hoy 25 de enero, por lo que la Secretaría de Educación decidió la modalidad a distancia por dos días.

Clases en Chihuahua quedan suspendidas el 26 y 27 de enero por caída de nieve

La coordinación estatal de Protección Civil de Chihuahua informó que por la tormenta invernal se prevé la caída nieve y aguanieve en el estado, por lo que se decidió la suspensión de clases.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y Protección Civil de Chihuahua informaron que el 26 y 27 de enero quedan las clases suspendidas para la educación básica del estado.

En prevención de la salud de los menores de edad, Chihuahua decidió hacer oficial la educación a distancia por estos dos días, pues la tormenta invernal pegará en el estado con caída de nieve, aguanieve y bajas temperaturas.

Asimismo, se recordó que el gobierno de Chihuahua liderado por Maru Campos, está buscando limitar la movilidad en calles y carreteras, para así disminuir accidentes viales y enfermedades respiratorias.

Por otra parte, la SEyD recordó a los chihuahuenses mantener informados únicamente por las redes sociales oficiales del gobierno.

Chihuahua ya tiene presencia de nieve en Ciudad Juárez

La SEyD y Protección Civil suspendieron las clases en Chihuahua por la tormenta invernal, siendo que en Ciudad Juárez ya hay presencia de nieve.

Un reporte desde la Plaza de la Mexicanidad por Azteca Noticias detalló que aunque en Ciudad Juárez aún no hay presencia de bajas temperaturas el 26 y 27 de enero se esperan -3 y -4 grados centígrados.

Caída de nieve en Ciudad Juárez, Chihuahua. (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

Sin embargo, Ciudad Juárez comenzó a vivir la tormenta invernal la mañana del 25 de enero con caída de nieve, así como las localidades ubicadas en la sierra.