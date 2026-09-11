Durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez informó sobre las acciones que se desarrollan en Chiapas como parte de la estrategia de Atención a las Causas y el trabajo de las Mesas de Paz.

Entre estas acciones destaca la inversión destinada a fortalecer la educación media superior, con proyectos de construcción, ampliación y reconversión de 31 bachilleratos en distintos municipios de la entidad.

El gobierno impulsa 31 proyectos de bachillerato en Chiapas como parte de las acciones de Atención a las Causas. (Cortesía)

Chiapas fortalece la educación media superior

Los planteles se ubicarán en 25 municipios de Chiapas, entre ellos Acala, Berriozábal, Chalchihuitán, Chanal, Chilón, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Las Margaritas, Salto de Agua, Tila, Tonalá, Villaflores y Yajalón.

La secretaria de Gobernación señaló que estas acciones buscan atender las necesidades de jóvenes y comunidades, bajo una política que coloca a las personas y las familias en el centro de la acción pública.

Además de la infraestructura educativa, en Chiapas se han realizado 267 Jornadas por la Paz, así como actividades de prevención de la violencia, entrega de Cartillas de Derechos de las Mujeres, jornadas culturales y actividades deportivas dirigidas a niñas, niños y jóvenes.

El gobierno federal también informó que, en coordinación con la administración estatal, se impulsan acciones para ampliar servicios básicos, infraestructura, programas sociales y apoyos productivos, además de obras públicas, carreteras, servicios de salud y alfabetización.

El gobierno impulsa 31 proyectos de bachillerato en Chiapas como parte de las acciones de Atención a las Causas. (Cortesía)

Chiapas impulsa acciones de prevención y paz

Rosa Icela Rodríguez explicó que la estrategia de Atención a las Causas busca acercar programas y servicios a las comunidades en condiciones de vulnerabilidad, con acciones relacionadas con trámites del Registro Civil, becas, créditos y entrega de fertilizantes.

Como parte de estas medidas también se encuentra la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, cuyo objetivo es evitar que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a armas de fuego que permanecen en los hogares.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de septiembre de 2026, habitantes de 19 municipios de Chiapas entregaron voluntariamente y de manera anónima 158 armas de fuego a cambio de dinero en efectivo. Las armas fueron destruidas en el lugar de entrega.

En la conferencia también participaron el gobernador Eduardo Ramírez, así como integrantes del gabinete federal de seguridad y otras autoridades, quienes dieron seguimiento a las acciones implementadas en la entidad.