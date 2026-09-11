Eduardo Ramírez, el gobernador de Chiapas reveló este 11 de septiembre que cerca del 95% de las personas desplazadas ya ha regresado a sus casas en distintas comunidades del estado.

Esto tras aplicar la ley a la delincuencia organizada, razón que obligó a muchos a dejar Chiapas, entre los municipios que se vieron afectados esta:

Frontera Comalapa

Amatenango de la Frontera

Chicomuselo

Pantelhó

Chenalhó

Aldama

“Antes los desplazamientos eran por problemas religiosos, pasaron para convertirse en problemas de organizaciones delictivas por las disputas de territorios, y esto obligó a muchas familias de la Sierra a irse”. Eduardo Ramírez, el gobernador de Chiapas

“Cero impunidad ha permitido que desplazados regresen a Chiapas”: Eduardo Ramírez

El regreso de desplazados a Chiapas ha sido parte de la gobernanza en el estado, pues Eduardo Ramírez dijo que la cero impunidad ha sido el factor importante para salvaguardar a los habitantes.

“Tenemos una gobernanza que ha regresado a todas las familias, como parte de la aplicación de la ley, la cero impunidad ha permitido que regresen todas las familias, de manera pacífica o establecer sus residencia en territorio chiapaneco”. Eduardo Ramírez, el gobernador de Chiapas

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez precisó que ante la problemática de la delincuencia organizada en el estado que ha obligado los desplazamientos.

Por lo que tras los trabajos, el gobierno de Eduardo Ramírez ha podido identificar principalmente a dos grupos, el Cártel del Pacífico y el Cártel Chiapas-Guatemala.

Incluso, Eduardo Ramírez señaló que la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin embargo, la aplicación de la ley ha logrado el cambio y el regreso de desplazado a Chiapas.

“Se ha aplicado la ley a los tres grupos sin miramientos, la ley se aplica parejo”, precisó Eduardo Ramírez, así como señaló esto como factor importante para que los desplazados regresaran.