La Fiscalía de Chiapas confirmó la detención de Rubisel “N” por el abuso sexual de su hijastra, una menor de 11 años, tras el aviso médico al descubrir que la menor estaba embrazada.

El padrastro identificado como Rubisel “N”, abusó de su hijastra de 11 años, quien tras acudir al hospital en compañía de su madre en Soyaló, Chiapas, el médico fue quien dio aviso a las autoridades al descubrir que tenía un embarazo de 20 semanas.

Padrasto abusó sexualmente de su hijastra de 11 años repetidamente

El caso del abuso sexual de una niña de 11 años por su padrastro Rubisel “N”, ha causado indignación en Chiapas y redes sociales, en donde las primeras versiones confirman que estos abusos fueron repetidamente.

Asimismo se confirmó que la menor de edad no denunciaba el caso por miedo, y aunque actualmente no está hospitalizada, sí recibe atención médica, psicológica y acompañamiento por parte del DIF Chiapas.

También se reveló que la menor de 11 años ya rindió declaración ante la Fiscalía de Bochil, y se encuentra con apoyo de su madre y especialistas, por lo que su identidad está reservada por ley para protegerla.

Tras la orden de aprehensión ejecutada entre el 2 y 3 de marzo, Rubisel “N” fue detenido en Soyaló y puesto a disposición de un juez de control, por lo que de comprobarse su responsabilidad, podría enfrentar hasta 50 años de prisión, pena máxima en estos casos en Chiapas.

Este caso de abuso, refleja la alta incidencia de violencia sexual infantil en México en donde según UNICEF, 5 de cada 10 niñas han sufrido abuso, destacando la crucial detección en servicios de salud para intervenir oportunamente.

Y Chiapas tiene una de las tasas más altas de violencia sexual contra menores en México, agravada por pobreza, marginación rural y falta de denuncia.