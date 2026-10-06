La Fiscalía General del Estado de Chiapas detalló los delitos que se le atribuyen a Jorge Lara y Alexis Nucamendi, referente a su participación con grupos criminales.

En conferencia, el titular de la Fiscalía de Chiapas, Jorge Luis Llaven, dio a conocer que el alcalde y exalcalde de Suchiapa entregaban detenidos.

De acuerdo con el fiscal de Chiapas, son los policías municipales de Suchiapa quienes han dado mayor información sobre los delitos cometidos por Jorge Lara y Alexis Nucamendi.

Fiscalía de Chiapas detalla delitos de Jorge Lara y Alexis Nucamendi en Suchiapa

En seguimiento al caso de Jorge Lara y Alexis Nucamendi, la Fiscalía de Chiapas señaló a los exalcaldes de liberar a detenidos con mandato a elementos judiciales.

Aunado a esto, los policías municipales de Suchiapa señalaron que los mandos ordenaban la liberación de presuntos delincuentes con entrega de sumas de dinero:

Narcomenudeo

Portación de armas de fuego

No sólo ordenaban la liberación de dichos detenidos, sino también se hacían pasar por elementos de la Fiscalía General del Estado para llevarse a los recién liberados.

Los elementos policiales denuncian que tras la orden de Jorge Lara y Alexis Nucamendi, no era la Fiscalía la que llegaba para liberar a los detenidos, sino grupos criminales.

Asimismo, la Fiscalía de Chiapas tiene denuncias de que había gente armada en las calles cercana a la Presidencia Municipal, por lo que grupos criminales actuarían con total libertad.

Por lo que afirmó, las investigaciones contra los funcionarios de Suchiapa —que tendrán un mando único— continuarán, aunado a la investigación complementaria contra los ediles.

Operación Enjambre: Harfuch confirma detención de Jorge Lara y Alexis Nucamendi (@GabSeguridadMX)

Investigaciones contra Jorge Lara y Alexis Nucamendi comenzaron por denuncia de narcomenudeo

El fiscal de Chiapas señaló que las investigaciones contra Jorge Lara y Alexis Nucamendi se dieron tras reportes por venta de droga al menudeo en escuelas, desde hace unos meses.

Esta venta dio con cuatro detenciones iniciales; sin embargo, las denuncias continuaron con la fuga de uno de estos narcomenudistas, presuntamente mediante amenazas a elementos de seguridad.

Esta versión se desmintió, tras observar el intercambio con un mando policial y uno de los detenidos en el Operativo Enjambre, lo que llevó a una ampliación de investigación.