Alexis Nucamendi Gómez es un político mexicano y exalcalde del municipio de Suchiapa, quien fue detenido este sábado 3 de octubre de 2026 durante un operativo de seguridad en el estado de Chiapas.

De acuerdo con la información, Alexis Nucamendi Gómez fue detenido junto a Jorge Lara, actual alcalde de Suchiapa. Son acusados de varios delitos, entre ellos:

Abuso de autoridad

Hechos de corrupción

Asociación delictuosa

Pero ¿quién es Alexis Nucamendi Gómez? Te decimos todo lo que se sabe del exalcalde detenido en Operativo Enjambre.

¿Quién es Alexis Nucamendi Gómez?

Alexis Nucamendi Gómez es un médico y político mexicano, reconocido principalmente por haber sido presidente municipal de Suchiapa, Chiapas, durante dos periodos consecutivos.

¿Quién es Alexis Nucamendi Gómez? Exalcalde detenido en Operativo Enjambre (Alexis Nucamendi Gómez)

¿Qué edad tiene Alexis Nucamendi Gómez?

La edad de Alexis Nucamendi Gómez es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Alexis Nucamendi Gómez?

Dado que Alexis Nucamendi Gómez nació el 14 de agosto, su signo zodiacal es Leo.

¿Alexis Nucamendi Gómez está casado?

No hay datos públicos sobre el estado civil de Alexis Nucamendi Gómez.

¿Quién es Alexis Nucamendi Gómez? Exalcalde detenido en Operativo Enjambre

¿Alexis Nucamendi Gómez tiene hijos?

Se desconoce si Alexis Nucamendi Gómez tiene hijos.

¿Qué estudió Alexis Nucamendi Gómez?

De acuerdo con la información, Alexis Nucamendi Gómez cuenta con estudios profesionales en el área de la salud, ostentando el título de Doctor.

¿Cuál es la trayectoria de Alexis Nucamendi Gómez?

Alexis Nucamendi Gómez ganó las elecciones para estar frente a Suchiapa en el periodo de 2018-2021. Posteriormente, consiguió la reelección consecutiva para 2021-2024. Militó y compitió bajo las siglas de partidos como el Partido Chiapas Unidos.

¿Quién es Alexis Nucamendi Gómez? Exalcalde detenido en Operativo Enjambre (LORENZO)

Alexis Nucamendi y Jorge Lara son detenidos durante Operación Enjambre en Suchiapa

El alcalde de Suchiapa, Jorge Lara, y el exalcalde Alexis Nucamendi Gómez fueron detenidos la madrugada de este sábado 3 de octubre durante la Operación Enjambre desplegada en el municipio.

El Gabinete de Seguridad informó la detención de 21 personas como parte de la Operación Enjambre en Chiapas. Además de los dos funcionarios, se aseguraron a 19 policías municipales de Suchiapa.

El operativo ocurre días después de la detención de Jesús Antonio “N”, quien se desempeñaba como director de la Policía Municipal de Suchiapa y fue señalado por su presunta responsabilidad en la fuga de un reo.

La investigación continúa y se espera que durante las próximas diligencias se conozcan mayores detalles sobre los delitos que les serán imputados y los elementos presentados por la Fiscalía.