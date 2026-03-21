El Gobierno de San Luis Potosí fue reconocido por diplomáticos de Honduras y El Salvador debido a las políticas implementadas para atender a personas en contexto de migración, especialmente en materia de salud, educación y seguridad, acciones que se brindan sin distinción.

San Luis Potosí destaca por atención humanitaria a migrantes

Durante la décimo primera reunión de trabajo en materia migratoria, representantes consulares destacaron la estrategia impulsada por la administración estatal encabezada por Ricardo Gallardo Cardona, enfocada en garantizar atención humanitaria y acceso a servicios básicos para quienes transitan por la entidad.

San Luis Potosí refuerza la atención integral ante cambios en el flujo migratorio (cortesía)

Los diplomáticos Edgar Murcia Villanueva y Edwin Ronaldo Hurtado resaltaron que las acciones implementadas permiten ofrecer acompañamiento institucional y atención integral a las personas migrantes, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Autoridades estatales informaron que el flujo migratorio presenta una disminución y, al mismo tiempo, un cambio en el perfil de las personas en movilidad. Actualmente, la mayoría corresponde a adultos mayores de 65 años, una tendencia que ha modificado la dinámica de atención en la entidad.

San Luis Potosí refuerza la atención integral ante cambios en el flujo migratorio (cortesía)

Asimismo, los Servicios de Salud reforzaron las acciones preventivas en espacios de atención como la Casa del Migrante, donde se implementaron campañas de vacunación contra el sarampión y monitoreo permanente para detectar oportunamente cualquier padecimiento.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan garantizar el acceso a servicios médicos y condiciones dignas para las personas en movilidad, independientemente de su situación migratoria, fortaleciendo la política humanitaria del estado.