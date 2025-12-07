Emilio Alejandro “N”, alías “El Danone” y presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido el sábado 6 de diciembre de 2025 en Cancún, en el estado de Quintan Roo.

La detención fue efectuada por elementos del grupo de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Autoridades detienen en Cancún a “El Danone”, jefe de plaza del CJNG (Especial)

“El Danone”, jefe de plaza del CJNG, fue detenido el sábado 6 de diciembre 2025

Las autoridades federales arrestaron a Emilio Alejandro “N”, alías “El Danone”, por estar presuntamente implicado en delitos contra la salud y violación a la ley Federal de Arma de Fuegos y Explosivos.

Se presume que las actividades delictivas de “El Danone” consistían en liderar de manera intelectual acciones para expandir el territorio controlado por el CJNG bajo el nombre de “Deltas: Operativa Jaguar”, con presencia en:

Tulum

Playa Del Carmen

Puerto Morelos

Lázaro Cárdenas

Cozumel

Benito Juárez

Isla Mujeres

Según autoridades, los elementos detuvieron a El Danone mientras supuestamente intercambiaba bolsas de plástico con marihuana, por lo que procedieron a la inspección de su vehículo.

Durante la revisión, a El Danone se le decomisaron:

23 bolsitas de plástico transparente con fragmentos sólidos cristalinos similares al cristal

19 bolsitas de plástico transparente con polvo blanco con características similares a la cocaína

Arma de fuego

Cargador color negro

12 cartuchos 9 mm color dorado

300 mil pesos en efectivo

4 teléfonos celulares