Dos ciudadanos guatemaltecos aceptaron su responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos por formar parte de una red de tráfico de personas vinculada a la tragedia en México registrada en 2021.

Los dos guatemaltecos admitieron estar implicados en una organización dedicada a llevar a migrantes de Guatemala a Estados Unidos a través de México en condiciones extremas y por un muy alto costo.

Dos guatemaltecos admiten culpa por tráfico de personas vinculada a tragedia migrante en Chiapas

El 9 de diciembre de 2021, un tráiler se volcó mientras circulaba por la carretera de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, el accidente fue mortal, pues este transportaba decenas de migrantes.

Dos guatemaltecos admiten culpa por tráfico de personas vinculada a tragedia migrante en Chiapas (Fotógrafo Especial / Fotógrafo Especial)

De acuerdo con la información, el accidente provocó la muerte de 56 personas y dejó más de 100 heridos y el hecho quedó como uno de los más mortales registrados en México.

Sobre este caso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que dos guatemaltecos se declararon culpables de pertenecer a una red de tráfico de personas vinculada con el incidente.

Los acusados serían Josefa Quino Canil de Zavala, de 43 años de edad, y Alberto Marcario Chitic, de 32. Aún no se da a conocer su grado de responsabilidad con la tragedia migrante en Chiapas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los integrantes de la organización reclutaban personas en comunidades de Guatemala, organizaban los pagos y coordinaban el trayecto por territorio mexicano.