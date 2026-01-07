La Auditoría Superior del Estado de Chiapas, se sumó a la investigación sobre Ernesto Cruz Díaz, debido a que revisará las acusaciones por irregularidades en el manejo de recursos públicos.

La misma dependencia dio a conocer que tiene abierta una indagatoria en materia de fiscalización por el presunto ejercicio indebido de recursos públicos por parte del alcalde de Cintalapa.

Auditoría Superior del Estado también participa en investigación contra Ernesto Cruz Díaz

En el ejercicio de sus atribuciones legales, la Auditoría Superior del Estado de Chiapas se integró a las investigaciones que se realizan en torno al alcalde de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz.

Lo anterior debido a que al presidente municipal que se encuentra detenido por señalamientos de presuntos nexos con el crimen organizado, también se le acusa de incurrir en delitos fiscales:

Desvío de recursos públicos

Malversación de fondos públicos

Por ello, la Auditoría Superior del Estado indicó que lleva a cabo revisiones fiscales técnicas en torno al ejercicio del gasto público efectuado en el municipio de Cintalapa y otros entes del estado.

Al resaltar que con eso se buscan fortalecer los mecanismos de control, revisión y transparencia, refirió que trabaja en coordinación con otras instancias para que las investigaciones se apeguen a la legalidad.

Fiscalía de Chiapas detiene a Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Detienen a otros dos funcionarios de Cintalapa

Por otro lado, el Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, comunicó que otros dos funcionarios del municipio de Cintalapa, fueron detenidos debido a diversas acusaciones.

El funcionario resaló que se trata de la síndica del Ayuntamiento, Anayeli Reyes Clemente y del tesorero del mismo, Reynaldo Valencia Cruz, quienes explicó, son acusados de estos delitos:

Abuso de autoridad

Corrupción

Malversación de recursos públicos

Nexos con grupos del crimen organizado

Por los cargos que se les imputa, Jorge Luis Llaven Abarca dijo que los servidores públicos municipales podrían ser condenados a una pena en prisión de hasta 15 años.

Se debe resaltar que por las investigaciones, hasta el momento han sido detenidos el alcalde de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, y 11 policías municipales, algunos de Ocozocoautla y de Jiquipilas.