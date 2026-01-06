Ernesto Cruz Díaz, presidente municipal de Cintalapa, es señalado de vínculos con el crimen organizado y desvío de recursos públicos, por lo que fue detenido por autoridades federales y estatales en Chiapas.

El funcionario local, también conocido como “Profe Neto” por su formación como maestro, es emanado de Morena. Te contamos más de él:

Ernesto Cruz Díaz es el presidente municipal de Cintalapa, Chiapas, quien encabeza un segundo periodo por Morena.

Por presuntos vínculos con el crimen organizado y desvío de recursos, fue detenido por autoridades de Chiapas y del Gabinete de Seguridad.

Fiscalía de Chiapas detiene a Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa (Fiscalía Chiapas)

Ernesto Cruz Díaz tiene alrededor de 43 años de edad.

Yudith Guadalupe Arévalo es la esposa de Ernesto Cruz Díaz, quien se desempeña como presidenta del DIF en Cintalapa.

Se desconoce con precisión ese dato.

Se desconoce si Yudith Guadalupe Arévalo y Ernesto Cruz Díaz tienen hijos.

Ernesto Cruz Díaz es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Occidente de Chiapas y obtuvo la cédula profesional 11634259. También es conocido como “Profe Neto”.

En el Registro Nacional de Profesionistas también se reportan estudios en dos licenciaturas más: Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad IEU y Licenciatura en Psicología por la Universidad del Sureste de México.

Desde 2015, Ernesto Cruz Díaz ha sido parte de la “defensa del voto” en beneficio de Morena, hasta llegar a ser consejero estatal de Morena en el estado de Chiapas después de 2021.

Fue candidato a la prescindencia municipal de Cintilapa, Chiapas en 2018, pero ganó hasta la elección de 2021.

Luego de gobernar de 2021 a 2024, fue reelecto para el periodo 2024 2027.

Ernesto Cruz Díaz, presidente municipal por Morena en Cintalapa, fue detenido por autoridades de Chiapas y federales.

El alcalde es acusado de:

Abuso de autoridad

Ejercicio abusivo de funciones

Corrupción

Malversación de recursos públicos

La detención se dio en colaboración de autoridades estatales de Chiapas y federales como la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Omar Garcia Harfuch.

La Fiscalía de Chiapas dijo que se integró otra investigación sobre Ernesto Cruz Díaz por posibles vínculos con el crimen organizado.