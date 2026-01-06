Un grupo de 11 policías de Chiapas fueron vinculados a proceso debido a que autoridades estatales los acusan de tener nexos con el crimen organizado y participar en actividades delictivas:

Uso indebido de condecoraciones e insignias

Halconeo en el que presuntamente vigilaban y avisaban a delincuentes sobre operativos

11 policías en Chiapas se quedaron detenidos y fueron vinculados a proceso por nexos con el crimen organizado

Durante el periodo del 2 al 4 de enero, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial y Guardia Estatal, detuvieron a un grupo de 156 policías de Chiapas.

Las capturas se ejecutaron como parte de una estrategia de la que se explicó, tenía el fin de depurar corporaciones policiacas municipales que estaban infiltradas por el crimen organizado.

Luego de las detenciones, 11 policías se quedaron bajo el resguardo de las autoridades e incluso se les vinculó a proceso, mientras que los 145 restantes fueron puestos bajo libertad.

La información oficial refiere que los uniformados que fueron vinculados a proceso por acusaciones de nexos con el crimen organizado, pertenecen a las policías municipales de estas demarcaciones:

3 de Cintalapa

6 de Ocozocoautla

2 de Jiquipilas

Vinculan a proceso a 11 policías en Chiapas por nexos con el crimen organizado (Especial)

Alcalde de Cintalapa también fue detenido por presuntos nexos criminales

Cabe destacar que además de las acciones contra los 11 policías de Chiapas, el alcalde por Morena en Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, fue asegurado debido a su presunta participación en estos delitos:

Abuso de autoridad

Ejercicio abusivo de funciones

Corrupción

Malversación de recursos públicos

Como el caso de los policías, el presidente municipal es señalado de nexos con el crimen organizado, pues se indica que estaría “alineado” con la corporación policial intervenida por las células delictivas.

Incluso, se reporta que dispuso de la policía municipal para que sus elementos comenzaran a operar como brazo que “cubría” las actividades de las grupos criminales que operan en la zona.

Se debe resaltar que aún cuando las autoridades de Chiapas no han detallado qué células delincuenciales operan en Cintalapa, es de conocimiento público que hay 2 organizaciones que se disputan el punto:

Cartel de Sinaloa

Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual es el más dominante en la región