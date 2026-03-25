Ante la falta de seguridad, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Chiapas, anunció el cierre temporal de sus oficinas.

Esto luego de que en menos de una semana sufrieron dos allanamientos, pese a contar con medidas de seguridad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.

Centro de derechos humanos en Chiapas cierra sus oficinas tras dos allanamientos

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, radicado en Tapachula, Chiapas lamentó que tras 29 años de labor interrumpida se veían obligados a cerrar sus oficinas.

Allanamiento provoca cierre de centro de derechos humanos en Chiapas (@MaryLawlorhrds / X )

Esto, tras considerar que no contaban con la seguridad necesaria para continuar con sus labores en la atención de personas migrantes.

El viernes 20 de marzo, el Centro de Derechos Humanos denunció el allanamiento y robo de “computadoras, teléfonos y documentos directamente vinculados” con el trabajo de defensa de personas en situación de movilidad.

Los trabajadores señalaron que pese a la existencia de otros objetos de valor, estos no fueron sustraídos. Lo que sugiere que el robo tuvo como objetivo específico obtener información relacionada con su labor de defensa.

De acuerdo con la denuncia, los responsables ingresaron por el patio trasero, manipularon las cámaras de seguridad y revisaron todas las oficinas, dejando huellas en distintos espacios.

El 22 de marzo, el Centro Fray Matías de Córdova denunció un segundo allanamiento y robo con intención de intimidarlos, obstruir y desarticular su labor de defensa de derechos humanos.

El centro puntualizó que pese a que habían solicitado explícitamente el resguardo de la oficina, esta no fue atendida, resultando en un segundo ataque.

Es por ello responsabilizaron directamente al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, así como a autoridades en materia de seguridad en Chiapas, por no atender sus solicitudes de resguardo.

Estos dos allanamientos se suman a otros incidentes que ya habían sido debidamente notificados al Mecanismo y a las autoridades competentes, sin que hayan tenido respuesta.

Centro de derechos humanos en Chiapas instan a las autoridades que garanticen las condiciones de seguridad para su labor

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova lamentó que se vean obligados al cierre parcial, ya que consideraron que los más afectados serán las personas migrantes.

Destacaron que es la primera vez que se ven obligados a suspender actividades.

Tras estos hechos, hicieron un llamado a los responsables del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas a que no sean omisos ante sus solicitudes y que generen rutas efectivas para garantizar su seguridad y su derecho a defender derechos.

También instaron a las autoridades locales y a la Fiscalía General del estado a realizar una investigación y que garanticen las condiciones de seguridad.

Ya que desean que la integridad de quienes laboran en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova sea protegida, así como las instalaciones y sus equipos.

El Centro advirtió que estos hechos no solo representan pérdidas materiales, sino un riesgo directo para su trabajo y para la seguridad de su personal.