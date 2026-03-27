Ana Laura Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción de Chiapas, denunció que Rosa Aidé Domínguez entregó alrededor de 35 millones de pesos a fallecidos y jubilados en la entidad.

De acuerdo con la información, Rosa Aidé Domínguez, exsecretaria de Educación en Chiapas, habría realizado estos pagos indebidos defraudando al erario público y desviando millones de pesos.

Acusan a Rosa Aidé Domínguez de desviar 35 millones en pago a fallecidos y jubilados en Chiapas

Ante los medios, Ana Laura Basurto reveló que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en los pagos de la SEP de Chiapas durante el gobierno de Rutilio Escandón.

Reportes señalan que, durante la administración de Rutilio Escandón, la Secretaría de Educación de Chiapas, encabezada por Rosa Aidé Domínguez, pagó sueldos a personas fallecidas y jubiladas sumando más de 35 millones.

Rosa Aidé Domínguez Ochoa, exsecretaria de Educación de Chiapas (Secretaría de Educación de Chiapas)

Las irregularidades no habrían sido únicamente en la Secretaría de Educación, por lo que se indaga en otras dependencias y, de ser necesario, se comenzará un proceso contra los funcionarios.

Roger Mandujano, actual secretario de Educación en Chiapas, ya había señalado hace unos meses que la administración anterior tenía alrededor de 77.5 millones de pesos pendientes por aclarar.

Hasta el momento, se sabe que la Auditoría Superior de la Federación realiza una investigación a fondo y tendría la facultad de sancionar de manera directa a los exfuncionarios involucrados.