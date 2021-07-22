YosStop tiene como compañera en prisión a la hija de Regina Torné

México.- Yoseline Hoffman, la youtuber YosStop, se sienta a comer con varias mujeres famosas.

La hija de la actriz Regina Torné, Regina del Pilar Campos Incháustegui; y la lideresa de comerciantes en CDMX y su hija, Alejandra Barrios y Diana Barrios.

YosStop se encuentra en el penal de Santa Martha vinculada a proceso por los delitos de pronografía infantil.

YosStop tiene como compañeras en prisión a Regina Torné, Alejandra y Diana Barrios

Yoseline Hoffman, la youtuber YosStop, tiene a varias compañeras reconocidas en el penal de Santa Martha.

Una de las compañeras de YosStop es Regina del Pilar Campos Incháustegui, hija de la actriz Regina Torné.

Regina del Pilar Campos Incháustegui fue condenada a 35 años de prisión en 2006 por asesinar a Maribel, presuntamente amante de su entonces pareja, de acuerdo con la periodista Angélica Palacios.

Otras compañeras de YosStop son Alejandra Barrios y Diana Barrios, lideresas del comercio ambulante en CDMX, detenidas por extorsión a comerciantes y robo en pandilla.

Luego de obtener arresto domiciliario, Alejandra Barrios contó que en la tarde se sentaba a comer con su hija, Diana Barrios (quien sigue en Santa Martha), una licenciada de nombre Blanca y YosStop.

¿Qué ha pasado con YosStop?

El pasado 5 de julio Yoseline Hoffman, la youtuber YosStop, fue vinculada a proceso en el penal de Santa Martha por el delito de pornografía infantil.

Ainara Suárez acusó a YosStop de haber difundido, a través de un video en su canal llamado “Patética generación”, que fue violada por cuatro hombres cuando era menor de edad.

La FGJ detuvo a YosStop el pasado 30 de junio por el delito de pornografía en contra de Ainara Suárez.

YosStop estará en el penal de Santa Martha, mientras se realizan las investigaciones por dos meses.