México.- Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, escribió una carta a su novio Gerardo González donde aseguró que “jamás ha sido una mala persona”.

La carta de YosStop fue compartida por Gerardo González a través de su cuenta de Instagram; dijo que este 10 de julio pudo ver a la youtuber , quien se encuentra bien.

El novio de YosStop dijo que tienen confianza en que pronto “dominará la razón” y que le llevó un pastel de elote para ella y sus compañeras.

En la carta que escribió, YosStop expresó que extraña a su pareja y a sus mascotas, pero dijo que debe “aguantar vara” y espera que la situación se resuelva pronto.

“Soy necia, necia, orgullosa, soberbia, mal hablada, egocéntrica, etc… Tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto que es un problema a veces. Dicen que la vida no es injusta… ¿Tú qué crees?”.

YosStop