La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó una alerta por posible caída de ceniza del Volcán Popocatépetl en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

La dependencia capitalina informó que el pronóstico contempla afectaciones durante las próximas 6 horas, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta.

Asimismo, pidió seguir las recomendaciones oficiales y consultar información actualizada sobre la actividad volcánica y las condiciones atmosféricas en la Ciudad de México.

⚠️ Se prevé posible caída de #ceniza volcánica durante las próximas 6 horas en @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/YtRPGPAUq2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 18, 2026

Monitoreo del Popocatépetl mantiene semáforo en Amarillo Fase 2

De acuerdo con el reporte más reciente del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), durante las últimas 24 horas fueron detectadas 202 exhalaciones de baja intensidad del volcán Popocatépetl.

Estas emisiones estuvieron acompañadas por vapor de agua y gases volcánicos, una actividad considerada dentro de los parámetros contemplados para el nivel actual.

Durante la mañana de este jueves se observó una pluma de vapor y gases desplazándose hacia el oeste-noroeste, favoreciendo la dispersión de partículas.

El Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2, condición que implica vigilancia permanente sobre el comportamiento del coloso.

Volcán Popocatépetl (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

Entre los escenarios previstos se encuentran explosiones menores a moderadas, episodios de tremor y lluvias de ceniza en comunidades cercanas.

Las autoridades también contemplan la posible expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión establecido alrededor del cráter volcánico.

Además, existe probabilidad de lahares derivados de la acumulación de ceniza y lluvias, así como flujos piroclásticos sin alcance hacia zonas pobladas.

El monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma coordinada entre el Cenapred y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para detectar cualquier cambio relevante.