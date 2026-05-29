La noche del jueves 28 de mayo de 2026 una estrella fugaz cruzó el volcán Popocatépetl, ubicado en el centro de México.

Debido a que el volcán Popocatépetl es uno de los más vigilados en México por su actividad y su cercanía con zonas densamente pobladas, cámaras de monitoreo del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) registraron el momento, mismo que ya circula en redes sociales.

Grabaciones muestran el momento del avistamiento ocurrido a las 20:54 horas. Un destello de luz descendió del cielo sobre la silueta del Popocatépetl, conocido popularmente como “Don Goyo”.

¿Qué significa que una estrella fugaz cruce por el volcán Popocatépetl?

Desde el punto de vista de la astronomía, que una estrella fugaz atraviese el volcán Popocatépetl no tiene relación con la actividad.

Sin embargo, en las comunidades cercanas al volcán Popocatépetl existen creencias e interpretaciones.

Población de Santiago Xalitzintla interpreta éste fenómeno como una señal de la naturaleza que indica un cambio de ciclo en la actividad volcánica e incluso una advertencia.

Mientras que algunas personas, que no precisamente residen cerca del volcán, ven a los meteoros como un símbolo de fortuna, por lo que sueñen pedir toda clase de deseos y buena suerte.

En términos espirituales, se relaciona a este evento como un símbolo de purificación y transformación. También como un canal abierto para canalizar intenciones.

Lo cierto es que este tipo de fenómenos inusuales dejan en la memoria un grato e inolvidable recuerdo.

Actividad del volcán Popocatépetl

Este viernes 29 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional informa que el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 2, es decir, mantiene una actividad intermedia.

El cielo se mantiene despejado lo que facilita la observación en caso de evento de exhalación de vapor de agua, gas y/o ceniza con dirección sureste.