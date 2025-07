Luego de difundirse el video que generó indignación en miles de mexicanos, la mujer identificada como Elizabeth Patricia, conocida como “Lady Peruana”, explicó por qué escupió a una guardia en la alcaldía Benito Juárez de CDMX.

Fue el pasado 15 de julio de 2025 cuando “Lady Peruana” se volvió tendencia en redes sociales por agredir verbalmente y escupir contra la guardia de seguridad de su edificio en la colonia Narvarte.

A raíz de la difusión de ese video, Lady Peruana dijo en entrevista para medios de comunicación que no es una mala persona y que en realidad escupió a la guardia de seguridad porque previamente fue víctima de agresiones.

En entrevista para Imagen Noticias, Lady Peruana aseguró que agredió a la guardia, identificada como Abigail, porque la ha agredido en múltiples ocasiones a pesar de contar con una restricción junto a otras personas del personal.

Según señaló, la guardia, junto a personal de limpieza y otros cinco policías, la golpearon e infringieron en un presunto secuestro donde no la dejaban bajar de una camioneta.

“La guardia, días antes junto con cinco policías y el personal de limpieza me atacaron, me pegaron, entraron arbitrariamente a mi hogar donde vivo y me maltrataron. Me violentaron tanto verbalmente como físicamente. Me estuvieron dando vueltas en una camioneta, hostigándome, diciéndome que me iban ahora sí como a secuestrar”

Lady Peruana