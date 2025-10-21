Al acusar falta de diálogo y apertura del gobierno capitalino, el próximo 29 de octubre transportistas de la FAT realizarán bloqueos en CDMX que tienen el potencial de paralizar la ciudad.

Lo anterior debido a que la organización anunció que ese día se llevarán a cabo protestas y cierres a los que se van a sumar miles de unidades desplegadas en puntos clave de la capital.

Pero, ¿cuáles son los motivos detrás de los bloqueos en CDMX? Te contamos las demandas de los transportistas de la FAT que buscan paralizar la ciudad el próximo 29 de octubre.

Bloqueos de transportistas CDMX (cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Bloqueos en CDMX: transportistas de la FAT realizarán movilización por estas razones

Transportistas de la FAT anunciaron bloqueos en CDMX para el 29 de octubre debido a que acusan falta de diálogo con autoridades de la capital del país ante sus demandas.

De acuerdo con lo denunciado por la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), el gobierno encabezado por Clara Brugada ha incumplido acuerdos en sus exigencias de aumento de tarifa y bono de combustible.

Sobre ello, la organización ha referido que la tarifa prometida nunca se formalizó, además de que denuncian abandono institucional y condiciones operativas insostenibles para miles de unidades.

Por ello, amenazan con realizar nuevos bloqueos en CDMX de forma masiva, pues desplegarán unidades en vialidades clave, debido a que se anticipan afectaciones en estos puntos:

Calzada de Tlalpan

Insurgentes

Eje Central

Además de los cierres viales, se prevén marchas hacia el Zócalo y la Secretaría de Movilidad para presionar directamente a las instancias responsables del transporte concesionado en la capital.

Bloqueos en CDMX: transportistas de la FAT podrían paralizar la ciudad el 29 de octubre

De cara a los bloqueos en CDMX, la FAT ha comenzado a coordinar con líderes de ruta y bases operativas, preparando logística para una movilización simultánea en distintos puntos de la capital.

En medio de reportes por presiones internas para sumarse, la organización ha advertido que la protesta será también un mensaje contra el abandono institucional y la precarización del servicio.

La FAT advierte que el 29 de octubre será una jornada de alto impacto, toda vez que miles de operadores se sumarán a la protesta, exigen respuesta inmediata o anuncian colapso del servicio.

La convocatoria incluye unidades de distintas rutas, se espera participación desde alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A Madero y Tláhuac, los transportistas afirman que la ciudad se paralizará.