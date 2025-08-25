La mañana de hoy lunes 25 de agosto se registra un bloqueo en la autopista México-Querétaro.

El bloqueo de la autopista México-Querétaro se registra a la altura del kilómetro 92, en las inmediaciones del municipio de Soyaniquilpan, y afecta la circulación en ambos sentidos.

La protesta es encabezada por un grupo de transportistas y familiares, quienes denuncian dos casos de secuestro en Jilotepec, Estado de México.

Bloqueo autopista México-Querétaro hoy 25 de agosto: Denuncian secuestro de dos taxistas en Jilotepec

En el bloqueo de la autopista México-Querétaro, los manifestantes piden apoyo para localizar a Carlos Cornelio Ortega y a Cristóbal Govea González, de 23 años, ambos taxistas de Jilotepec secuestrados el pasado 22 de agosto.

El bloqueo de la autopista, llevado a cabo con vehículos y quema de llantas, afecta de manera importante la circulación a la CDMX.

Con pancartas con mensajes como “Nos Falta Carlos” y “No nos moveremos hasta tenerlo de vuelta con vida”, los manifestantes exigen la búsqueda de los dos taxistas y la presencia en la zona de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Asimismo, en la protesta también se denuncia el aumento de extorsiones, secuestros y homicidios en la región.

De acuerdo con medios locales, las últimas ubicaciones conocidas de ambas víctimas fueron en localidades del municipio de Acambay, donde más tarde fueron encontrados sus vehículos, pero sin dejar rastro de sus paraderos.

Bloqueo en autopista México-Querétaro hoy 25 de agosto (Especial)

No sólo bloqueo, se registra choque múltiple en autopista México-Querétaro hoy 25 de agosto

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que a la altura del km 97, en dirección a la CDMX, se registra una reducción de carriles por atención de choque múltiple entre automóviles y un tracto camión.

La dependencia indicó que personal de Capufe y de la Guardia Nacional se encuentran en el lugar realizando las labores de atención.

En la zona se registra carga vehicular, por lo que recomiendó atender las indicaciones viales y manejar con precaución.

Autopista México-Querétaro hoy 25 de agosto (Especial)

Debido a este bloqueo, la Guardia Nacional informó que se brinda orientación a la ciudadanía para continuar por la ruta alterna en el km 84 hacia vialidades locales por la comunidad de San Isidro, en el Estado de México.