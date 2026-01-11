Una falla reportada en un juego mecánico dejó un muerto y un menor herido en una feria de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX).

Medios locales reportaron la tragedia ocurrida durante la noche del sábado pasado 10 de enero, en la que el juego mecánico de las “canastas locas” tuvo una falla y se desplomó.

Este accidente dejó como saldo un muerto y un herido, el cual ya fue atendido por las autoridades capitalinas en la Feria del pueblo de los Reyes ubicada en el Eje 10 Sur, Avenida Pedro Henríquez Ureña, entre Plaza de los Reyes y Santa Atleca de la alcaldía Coyoacán, CDMX.

Un muerto y un menor herido por falla de juego mecánico en feria de Coyoacán

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, el accidente en la feria de Coyoacán ocurrió cuando una de las plataformas del juego mecánico de las “canastas locas” se desplomó.

En consecuencia, dos personas que estaban dentro del juego mecánico salieron proyectadas.

Entre las víctimas se reportaba a un hombre de 40 años de edad y un menor de edad.

Por este accidente, servicios de emergencia capitalinos acudieron rápidamente a atender a las víctimas; sin embargo, se confirmó que el hombre de 40 años murió en al ser trasladado al Hospital de Xoco.

Según los primeros reportes, se cree que el hombre murió a causa de una fuerte lesión en la cabeza al caer abruptamente del juego mecánico de las “canastas locas” en esa feria de Coyoacán.

Mientras que el menor de edad, quien era hijo del hombre fallecido, permanece lesionado y con un estado de salud grave, según reportes médicos dados a medios.

Una falla en juego mecánico dejó un muerto en feria de Coyoacán (Especial)

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se movilizaron para realizar las diligencias correspondientes.