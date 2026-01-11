Policía de CDMX alerta por correos falsos de Netflix para robar datos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX alertó por correos falsos de Netflix para robar datos.

Una nueva forma de estafa digital afecta a los usuarios de la plataforma de streaming Netflix como notificaron autoridades de Ciudad de México.

Alerta Policía de CDMX por correos falsos de Netflix para robar datos

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en CDMX alertó sobre correo falsos de Netflix para robar datos personales y bancarios .

Dichos correos suplantan a la plataforma Netflix y son enviado a los usuarios.

En los mensajes, explica la Policía de CDMX, se imita el diseño oficial de Netflix y se le mandan a las personas avisos como:

Tu suscripción venció

Hay un problema con tu pago

Netflix (Netflix )

La estafa ocurre cuando los usuarios dan clic en los enlaces que los dirige hacia páginas falsas con el objetivo de obtener su:

Correo

Contraseña

Datos financieros

Ante tal situación, la Policía Cibernética de CDMX exhortó a la ciudadanía para protegerse.

Las recomendaciones de las autoridades para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes son:

No abrir enlaces sospechoso, ni de remitentes que sean desconocidos

Verificar que el sitio sea oficial y seguro, es decir, que cuente con https:// en la barra de direcciones

Usar contraseñas fuertes y tener activo el doble factor de autenticación

Mantener los dispositivos actualizados y usar antivirus

Desconfiar de correos con promociones o advertencias de urgencia

Revisar tus movimientos bancarios y reportar de inmediato cualquier cargo sospechoso

Asimismo, las autoridades recordaron que Netflix nunca pide datos personales por correo.

Las víctimas de esta modalidad de estafa podrán reportarla ante los canales oficiales de la Policía Cibernética de CDMX.