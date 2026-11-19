Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) comenzaron a reparar el bache en la alcaldía Venustiano Carranza, que provocó el accidente en el que perdió la vida un motociclista, identificado como Roger Ángel Pérez.

Roger Ángel Pérez viajaba en una motocicleta junto a su hijo de 15 años de edad, cuando el vehículo cayó en el bache y ambos salieron proyectados contra un árbol. El hombre murió y el menor resultó lesionado.

Ante esta situación, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, pidió a la Fiscalía y a la Contraloría investigar a fondo el caso, a fin de determinar las responsabilidades correspondientes “sin excepciones”.

Clara brugada, jefa de gobierno de la CDMX (Especial )

Reparan socavón en Jardín Balbuena tras muerte de motociclista en CDMX

Trabajadores del gobierno de la CDMX acudieron a la colonia Jardín Balbuena, en Venustiano Carranza, para reparar el socavón sobre la avenida Francisco del Paso y Troncoso que provocó la muerte de Roger Ángel Pérez.

De manera preventiva, autoridades colocaron una placa metálica para cubrir el bache y evitar nuevos percances. Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) ya interviene el hoyo que provocó el accidente.

Tras la muerte de Roger Ángel Pérez, reparan el bache que provocó el accidente en CDMX (Captura de pantalla)

La muerte de Roger Ángel Pérez provocó indignación entre habitantes de la zona, quienes aseguraron que el bache había sido reportado desde hace seis meses, pero no se hizo una reparación definitiva.

La SEGIAGUA relacionó la formación del socavón en avenida Francisco del Paso y Troncoso con la ruptura de una tubería de drenaje de 30 centímetros de diámetro e informó que ya se realiza la supervisión correspondente.

Gobierno de CDMX fija postura tras la muerte de Roger Ángel Pérez (@GobCDMX)

Clara Brugada pide investigar muerte de motociclista en CDMX

Tras el accidente, Clara Brugada solicitó a la Fiscalía de CDMX y a la Secretaría de la Contraloría realizar una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

“Solicito respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia y a la Contraloría de la Ciudad investiguen a fondo las causas de este accidente, para esclarecer los hechos y en su caso determinar las responsabilidades correspondientes sin excepciones”. Clara brugada, jefa de gobierno de la CDMX

La mandataria expresó sus condolencias a los familiares de Roger Ángel Pérez y aseguró que su administración dará seguimiento a las indagatorias, pues un accidente así no puede quedar sin investigación.

Por su parte, la Fiscalía de CDMX anunció que ya se abrió una carpeta de investigación por el presunto delito de homicidio culposo en el caso de la muerte de Roger Ángel Pérez, registrada el pasado 18 de noviembre.